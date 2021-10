Domenica 17 ottobre nel complesso museale di san Francesco, via Lucarini, alle ore 20:00

Trevi, 13 ottobre 2021 – Il 17 ottobre il Complesso Museale di San Francesco di Trevi dedica un’intera serata alla regina del cielo: anche quest’anno arriva l’appuntamento con la Luna promosso dalla NASA, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dalla Unione Astrofili Italiani, International Observe The Moon Night

“Da lei, dal suo immortale capo, un diffuso chiarore si spande sulla Terra e una sovrumana bellezza appare sotto la sua luce (Inno Omerico)”Sarà protagonista assoluto il bagliore della Luna d’autunno, da sempre protagonista e musa per scrittori e poeti, fin dai tempi più remoti, tanto che gli antichi romani e i greci la celebravano con diversi culti e divinità come Selene, personificazione della Luna, Artemide personificazione della Luna crescente, Ecate personificazione della Luna calante ed infine Perseide che rappresenta la luna nuova.

Una visita guidata serale al museo vi condurrà fino alla chiesa di San Francesco, dove avrà luogo la conferenza per la “Notte Internazionale della Luna” presieduta dal Prof. Roberto Nesci.

Dopo di che saremo tutti pronti ad alzare lo sguardo all’insù, infatti l’ultima tappa della serata è presso il Ninfeo della secentesca Villa Fabri di Trevi dove grazie all’Associazione Astronomica Antares di Foligno sarà possibile osservare il cielo autunnale tramite telescopio.

Per Info & Prenotazioni info@museitrevi.it | 3470796571

IL PROGRAMMA

ORE 20:00 – Visita Guidata al Museo | Complesso Museale di San Francesco, Trevi

ORE 21:00 – Notte Internazionale della Luna – Conferenza con il Prof. Roberto Nesci

Complesso Museale di San Francesco, Trevi

ORE 22:00 – Osservazione del cielo notturno con l’Associazione Astronomica Antares

Villa Fabri

