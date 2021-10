La tre giorni dedicata all’oro rosso. “Ospite d’onore” di questa edizione sarà il peperoncino. Nel centro storico mostra-mercato e tanti eventi collaterali

Città della Pieve, 18 ottobre ‘21 – Dalle torte al gelato, dalla birra ai prodotti cosmetici, passando per opere d’arte e tessuti, pizzi e ricami… tutto al colore e profumo dell’antico “Oro Rosso”. Rosso anche l’ospite d’onore di questa Edizione 2021: il Peperoncino.

Torna a Città della Pieve “Zafferiamo”, la manifestazione dedicata alla pregiata spezia che già dal XIII secolo risultava essere una delle maggiori fonti commerciali di Castel Della Pieve.

Il Crocus Sativo (zafferano) sarà protagonista della tre giorni che, dal 22 al 24 ottobre prossimo, invaderà il centro storico con una mostra mercato ed una serie di eventi volti a valorizzarne a 360 gradi il gusto, le proprietà antidepressive e addirittura afrodisiache e gli innumerevoli impieghi.

Sarà possibile apprezzarne non solo l’aspetto culinario, ma si spazierà nel suo impiego in ambito artistico.

Dalla mattina alla sera, presso gli stand espositivi, informativi e aperti alla vendita, si potrà ammirare e degustare prelibatezze, osservare l’arte dei pizzi e partecipare a corsi intensivi di ricamo a “Punto Perugino”, visitare i campi urbani del Croco con tanto di raccolta dei fiori e partecipare alla sfioratura ed essiccazione dello Zafferano.

Domenica 24 ottobre, alle ore 17.30, in piazza Matteotti, il conduttore televisivo Giorgio Barchiesi, noto al pubblico come Giorgione – Orto e cucina, presenterà le sue ricette dedicate alla nuova confezione dello Zafferano di Città della Pieve, purissimo in fili.

Pensato invece per i più piccoli – ma non solo – “Gocce di Paesaggio”, il laboratorio di pittura con la spezia, che si terrà domenica alle 15.30 a cura dell’Ufficio Turistico del Comune di Città della Pieve (Città della Pieve Info Point 0578 298840 – info@cittadellapieve.org).

Anche uno dei maggiori rappresentanti dell’arte contemporanea a Città della Pieve, lo Spazio Kossuth, offrirà in occasione dell’evento visite gratuite alle opere realizzate con il pregiato Oro Rosso dal Maestro Wolfgang Alexander Kossuth, custodite nella splendida cornice delle rimesse del Palazzo Vescovile in Via Vannucci, 34.

Prevista anche una novità “caliente” per questa Edizione 2021 di Zafferiamo: “lo Zafferano incontra il Peperoncino”. Tutti i giorni della manifestazione i visitatori potranno ammirare un’esposizione di ben oltre 100 varietà di peperoncini, acquistare al mercatino a tema e degustare un menù piccante a cura del trio Quintosapore, RIKKA peppers e Antica Caffetteria Matucci.

In programma per sabato 23 ottobre, alle ore 18.30, in piazza Matteotti anche una competizione di mangiatori di peperoncini: “dalla paprika dolce al temuto Ghost Pepper” (info e iscrizioni info@quintosapore.it).

Durante i tre giorni dedicati al Croco del Perugino, presso le attività commerciali si troveranno tanti prodotti a tema, così anche i ristoranti di Città della Pieve che renderanno omaggio allo zafferano locale proponendo sfiziosi menù con piatti della cucina tradizionale in cui la colorata spezia sarà protagonista indiscussa.

Il programma dell’evento su www.zafferanodicittadellapieve.it.

