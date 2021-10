Trevi, 19 ottobre 2021 – Chiude in grande stile la stagione del Teatro Clitunno di Trevi curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trevi. Venerdì 22 ottobre alle ore 21 va in scena la Piccola Compagnia Dammacco con lo spettacolo “Spezzato è il cuore della bellezza”. La compagnia è tra le più interessanti della scienza contemporanea italiana. Protagonista dello spettacolo un’eccezionale Serena Balivo, Premio Ubu miglior attrice under 35, insieme a Mariano Dammaco ed Erica Galante.

Lo spettacolo mette in scena un cosiddetto triangolo amoroso: lui, lei, l’altra. Sotto i nostri occhi, Serena Balivo si trasforma nell’incarnazione grottesca e impietosa delle due donne.

Lo spettacolo offre allo spettatore uno sguardo profondo sull’Amore attraverso un lavoro di grande costruzione teatrale, una danza equilibrata del dolore di un tradimento, tra tragedia, umorismo e poesia.

Ulteriori informazioni su: www.fontemaggiore.it – Facebook: Teatro Fontemaggiore

Prenotazione spettacoli: messaggio Whatsapp al numero 353 4275107 entro le ore 13 del giorno di spettacolo.

Il messaggio dovrà riportare:

– titolo dello spettacolo

– nome e cognome

– numero dei posti richiesti

(2)