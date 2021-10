Titolazione della Piazzetta Maria Montessori, inaugurazione della mostra “Maria Montessori in Umbria, una storia che parla di futuro” nei nuovi spazi del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori , prima sessione inaugurale di studi del Centro presso l’Università per Stranieri di Perugia

Perugia, 21 ottobre 2021 – Trova finalmente nuova linfa l’eredità lasciata da Maria Montessori a Perugia, città in cui la scienziata di Chiaravalle fu chiamata nel 1950 a dirigere il Centro Studi Pedagogici presso l’Università per Stranieri, ed inaugurò corsi nazionali ed internazionali rivolti alla formazione delle insegnanti.

Oggi, dopo oltre 70 anni, l’Università per Stranieri di Perugia, la Scuola dell’Infanzia Santa Croce e la Fondazione eLand danno nuovamente vita al Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori.

Il Centro Studi, osservatorio privilegiato sull’infanzia e l’adolescenza, sarà luogo di confronto e raccordo tra l’educazione di primo livello (infanzia) e la formazione di terzo livello (alta formazione e specializzazioni post-universitarie). Per continuità storica prende così vita un progetto di formazione d’eccellenza, volto a rafforzare l’identità montessoriana di Perugia e dell’Umbria. La direzione scientifica del Centro sarà affidata ad AMI, Association Montessori Internationale, che insieme all’Università per Stranieri di Perugia garantirà a questo organismo unico al mondo l’adeguata proiezione internazionale.

Il programma della giornata si articola in tre momenti principali:

Ore 10:00 – Cerimonia di apertura del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori e taglio del nastro inaugurale della mostra “Maria Montessori in Umbria – una storia che parla di futuro”, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

La rinnovata sede del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori, luogo designato anche a custodire la preziosissima collezione storica di tutta l’attività scientifica montessoriana, è stata progettata dall’architetto Matteo Ferroni all’interno di uno speciale spazio, in Via Abruzzo n.4, nel cuore del centro storico di Perugia. L‘incontro ospiterà la presentazione degli obiettivi del Centro Studi da parte dei fondatori (Università per Stranieri di Perugia, Ente Santa Croce, Fondazione eLand) ed un primo tavolo di lavoro.

La collezione storica e documentale in mostra, arricchita da prestiti provenienti dal Museo della Tela Umbra, dalla Fondazione eLand, dalla Fondazione Villa Montesca, dal Centro Studi Adele Costa Gnocchi e Fondazione Aldo Capitini, sarà aperta al pubblico dal 29 Ottobre al 24 Dicembre 2021. L’esposizione è organizzata dall’Associazione il Filo Rosso di M. Montessori e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e del centro Siderurgico Industriale.

La struttura sarà sede del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori e sede di esposizione permanente e consultazione documentale.

Oltre alle rappresentanze regionali e comunali, saranno presenti all’iniziativa i vertici mondiali del movimento Montessori nelle persone di Philip O’Brien, presidente AMI, e di Lynne Lawrence, direttore AMI.

Ore 12:30 — Titolazione della Piazzetta Maria Montessori – evento pubblico

Prenderà il nome di Piazzetta Maria Montessori lo slargo adiacente alle scalette di via del Carmine, nel cuore del centro storico di Perugia, progettata dall’architetto Matteo Ferroni. La titolazione darà inizio alla riqualificazione del luogo, ed accoglierà la statua di Maria Montessori donata dall’American Montessori Society. Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Ami, Kimia e Centro Siderurgico Industriale. Saranno presenti le autorità, i bambini della scuola Santa Croce e della scuola primaria Ciabatti, l’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa e una rappresentanza del rione Porta Sole “Perugia 1416”.

Ore 15:00 — Aula Magna Università per Stranieri di Perugia, ‘Maria Montessori in Umbria: from deep roots to new growth’ – evento pubblico

Sessione di studi inaugurale del Centro Internazionale Studi Pedagogici Maria Montessori

Interverranno:

Valerio De Cesaris – Dean University for Foreigners of Perugia

Philip O’Brien – President AMI

Matteo Ferroni – President eLand Foundation

Elvira Businelli e Delfina Tomassini – 1950 trainees

Lynne Lawrence – Executive Director AMI

Erica Moretti – State University of New York

Ingrid Dal Mut – AMI diploma holder for 0-3 and 3-6

Valentina Mencaroni – teacher at S.Croce School

Veronica Raspa – Scholarship researcher, University of Perugia

Baiba Krumins Grazzini – Centro Internazionale Studi Montessoriani of Bergamo training director

Benedetto Scoppola – Opera Nazionale Montessori President

