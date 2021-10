Il 23 ottobreall’Oratorio S. Cecilia – ore 17,30

Perugia, 21 ottobre 2021 – L’APS ACCADEMIA FOCUS, costituita nel mese di Maggio 2021, è un’associazione culturale di volontariato che guarda con particolare attenzione al sociale, nella considerazione che cultura e società non possono essere divise e/o distanti, soprattutto perché la cultura rappresenta il reale e più importante patrimonio del Paese.

FOCUS si impegna difatti a valorizzare il patrimonio culturale dei nostri territori, ma anche ogni aspetto sociale ad essi collegato, compreso il rapporto fra le diverse generazioni. In tale ottica, le attività operative di FOCUS saranno veri e propri “laboratori” in grado pertanto di mettere in atto non soltanto percorsi formativi e di carattere artistico-produttivo, ma anche di evidenziare tutte le tematiche e le aree più importanti della città di Perugia e dell’Umbria.

L’evento inaugurale, che avrà inizio alle 17,30 del 23 ottobre presso l’Oratorio di S. Cecilia di Perugia e sarà condotto dalla Presidente Elvira Carrese e dal Vice Presidente responsabile della Comunicazione Giovanni Bocco – alla presenza dei soci fondatori e dei soci onorari dell’Accademia e di molteplici autorità cittadine che porteranno il proprio saluto – ha l’obiettivo di esporre anche il programma per l’anno accademico 2021/2022, con i molteplici Laboratori che costituiscono il nucleo essenziale delle attività dell’ACCADEMIA FOCUS che, alla fine di ciascun percorso, produrranno documenti (di genere diverso, in riferimento alle proprie caratteristiche) che saranno portati a conoscenza del pubblico e catalogati in specifiche raccolte e pubblicazioni dell’Accademia.

Elenco dei Laboratori:

* L’Umbria tra storia, arte e folklore * Giornalismo * Filosofia Politica (con particolare attenzione alla Costituzione Italiana) * Archeologia * Dante tra passato, presente e future * Restauro * Giardinaggio * Fotografia * Lingue:Inglese – Francese – Spagnolo * Teatro * Biblioteca: come catalogare i propri sogni * L’Unione Europea: dalla sua fondazione ai nostri tempi * Storia della religione: Cristo nei secoli * Informatica

A conclusione della serata inaugurale, sarà rappresentato dal Laboratorio di Teatro dell’ACCADEMIA FOCUS uno spettacolo dal titolo: “LETTURA E INTERPRETAZIONE VOCALE DELLA FATTORIA DEGLI ANIMALI” di GEORGE ORWELL, con il Coordinamento del Docente del Laboratorio Massimiliano Burini.

