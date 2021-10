Gubbio, 26 ottobre 2021 – Nell’ultimo fine settimana, nell’ambito di servizi coordinati i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 37 veicoli e 58 persone. Mirati servizi antidroga sono stati svolti nel centro storico e sulle vie principali di accesso in città. Tre (3) sono stati i giovani segnalati dai militari dell’Aliquota Radiomobile al Prefetto di Perugia poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

In particolare, nella serata di venerdì sono stati controllati alcuni ragazzi che stazionavano in un parco della città; uno di loro nascondeva in tasca una modica quantità di marijuana.

In due distinti controlli sono stati sequestrati 5 gr. di cocaina ad un 32enne gualdese appena giunto a Gubbio per trascorre la serata di sabato e 1,5gr. di hashish ad un 21enne controllato domenica notte in sosta in un’area di servizio sulla SS219.

Nella rete dei controlli è finito anche un 40enne perugino, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia poiché trovato alla guida della propria auto sprovvisto di regolare patente. Essendo la condotta reiterata più volte, oltre alla denuncia è scattato anche il sequestro del veicolo.

