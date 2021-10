Perugia, 26 ottobre 2021 – Nella giornata dell’altro ieri, infatti, i militari della Stazione di Perugia, al termine di un predisposto servizio, hanno localizzato e arrestato un 29enne nigeriano, residente nel capoluogo umbro, già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso, in data 12 ottobre 2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, dovendo espiare la pena residua di anni 4, mesi 8 di reclusione, per la violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina e la tratta, commesso in Augusta (SR) nel mese di ottobre 2014.

L’uomo, non appena fermato, è rimasto sorpreso della misura emanata nei propri confronti.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(1)