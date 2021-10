Bastia Umbra, 26 ottobre 2021 – Giovedì 28 ottobre 2021, presso l’Auditorium Sant’Angelo alle ore 21.00, l’Università Libera di Bastia presenta il programma dell’anno accademico 2021/2022. “È con grande soddisfazione – ha dichiarato la presidente Rosella Aristei a nome del direttivo – che si torna dopo quasi due anni ai nostri piccoli e grandi eventi che segnano la storia, la vita, la società bastiola e anche umbra, contrassegnati da arte, teatro, pensiero, spiritualità, ma anche lingue straniere, computer, ballo, escursioni e persino giochi.

Il tutto, soprattutto quest’anno, in un crogiolo volto solo al benessere totale della persona dopo il lockdown con la conseguente scelta di vivere anche esperienze all’aperto: la piccola Valnerina, ma anche il Bosco di San Francesco, il sacro Monte Subasio, l’Abbazia di Sassovivo.

Il programma è articolato nei tradizionali sei sentieri, del Ben essere, delle Arti, dell’Anima, della Scoperta, della Comunicazione, del Gioco, in cui sono inseriti eventi e incontri con inizio dal 15 novembre fino alla fine di marzo”. “Quattro su sei sentieri – ha ribadito la presidente Aristei – sono caratterizzati da uscite ed escursioni anche nel territorio nazionale: ci aspettano Roma, Milano, Napoli con i loro teatri, ma anche con la loro arte”.

“Riprende per proseguire, dopo 28 anni, l’attività dell’Unilib – ha sottolineato con gioia il sindaco Paola Lungarotti – centro culturale, luogo piacevole per tessere amicizia, scoprire o riscoprire interessi su temi attuali e innovativi: una bellissima novità è la presentazione delle tesi di laurea dei nostri giovani bastioli. Questa è la nostra Università libera, tradizione e conoscenza, cultura, inclusione e rispetto dell’espressività nelle sue varie forme, sentieri intessuti di vita reale che, anno dopo anno, restano nella storia della comunità. Ringrazio la presidente Aristei, il direttivo e gli iscritti per l’omaggio che ci fanno con il loro consenso”.

Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normative anti Covid-19

