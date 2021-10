30-31 ottobre e 1 novembre: tre giorni di tour nei frantoi e nei Castelli del territorio per percorsi all’insegna dell’olio nuovo e dei paesaggi unici di Gualdo Cattaneo. L’evento che punta alla divulgazione della cultura del pane e dell’olio prevede anche cooking show con Giorgione e Luca Antonucci. Laboratori ed esperienze musicali “in cerchio”

GUALDO CATTANEO, 30 ottobre 2021 – Tre giorni con tour nei 5 frantoi e nei castelli del territorio, cooking show (con Giorgione e Luca Antonucci) e numerose altre iniziative. ‘Sapere di pane Sapore di olio’, evento per la divulgazione della cultura del pane e dell’olio, è pronto per l’edizione 2021.

A Gualdo Cattaneo dal 30 ottobre al 1 novembre l’olio nuovo sarà celebrato a partire dal borgo ma anche i frantoi saranno protagonisti: il percorso passerà da Silvestri, Neri Nilo, Clerici, Rinalducci e Agricola Casa Rocco.

Due i cooking show presso il Teatro: sabato alle 18 il noto oste Giorgione (anche conduttore della fortunata trasmissione televisiva ‘Orto e cucina’ per il Gambero Rosso Channel) preparerà la pasta “alla Giorgione”. Domenica mattina alle 11 protagonista l’arte del pane con Luca Antonucci, chef specializzato nell’arte bianca: sarà lui ad insegnare i segreti su impasto e lievitazione di pane e pizza da fare a casa.

Non mancheranno laboratori per bambini e tour nei Castelli (Castello di San Terenziano – Castello di Saragano – Castello di Torri – Castello di Barattano). Passeggiate e laboratori musicali con una vera e propria sperimentazione sonora, dove il pubblico sarà protagonista attivo di esperienze musicali in cerchio con Stefani Baroni e i suoi tamburi.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Gualdo Cattaneo ed è inserita nel programma di Frantoi Aperti, evento dell’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro.

PROGRAMMA

SABATO 30 OTTOBRE Dalle ore 10.00 alle 17.00

GUSTO TOUR DEI FRANTOI

Tour con visita e degustazioni ai frantoi del territorio.

Bus navetta gratuito con visita dei frantoi.

TOUR 1: Frantoio Silvestri, Frantoio Clerici e Agricola Casa Rocco

TOUR 2: Frantoio Rinalducci Giovanni e Frantoio Neri Nilo.

Partenza e ritorno Piazza Umberto I.

Partenza ogni ora. Necessario green pass.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3920452172 – info@anna7poste.it

Ore 15.00

GIRO DELLE PIETRE DI GUALDO CATTANEO

Passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Gualdo Cattaneo alla scoperta delle bellezze architettoniche di Gualdo Cattaneo a cura di Andrea Peruzzi e Pro Loco Gualdo Cattaneo.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3392107852.

Ore 17.00

COOKING SHOW CON GIORGIONE

Teatro Comunale di Gualdo Cattaneo

Pasta fatta a mano… alla Giorgione.

Iniziativa gratuita, posti limitati, prenotazione necessaria: info@anna7poste.it – 3920452172.

DOMENICA 31 OTTOBRE

Ore 9.00

PASSEGGIATA TRA GLI ULIVI DI GUALDO CATTANEO

Percorso ad anello di 7 chilometri, difficoltà escursionistica con 250 metri di dislivello. Tempo di percorrenza soste incluse 3 ore.

Ritrovo e partenza Piazza Umberto I.

Prenotazione obbligatoria ai fini assicurativi entro il 30 ottobre.

Info e prenotazioni 3296287270 Federico. Attività gratuita.

Dalle ore 10.00 alle 17.00

GUSTO TOUR DEI FRANTOI

Tour con visita e degustazioni ai frantoi del territorio.

Bus navetta gratuito con visita dei frantoi.

TOUR 1: Frantoio Silvestri, Frantoio Clerici e Agricola Casa Rocco

TOUR 2: Frantoio Rinalducci Giovanni e Frantoio Neri Nilo.

Partenza e ritorno Piazza Umberto I.

Partenza ogni ora. Necessario green pass.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3920452172 – info@anna7poste.it

Ore 11.00

COOKING SHOW CON LUCA ANTONUCCI

Teatro Comunale di Gualdo Cattaneo

Farina, acqua, lievito e… tutti i segreti per fare pane e pizza a casa

Iniziativa gratuita, posti limitati, prenotazione necessaria: info@anna7poste.it – 3920452172.

Ore 15.00

GIRO DELLE PIETRE DI GUALDO CATTANEO

Passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Gualdo Cattaneo alla scoperta delle bellezze architettoniche di Gualdo Cattaneo a cura di Andrea Peruzzi e Pro Loco Gualdo Cattaneo.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3392107852.

Ore 15.00

TOUR DEI CASTELLI DI GUALDO CATTANEO

Un suggestivo percorso alla scoperta dei castelli medievali di Gualdo Cattaneo. Visita guidata a cura di Erica Baciocchi

Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Durata 2,30 h

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3392107852.

Ore 16.00 e ore 17.00

LABORATORIO PER BAMBINI

Taverna

I colori dell’autunno, come estrarre i colori da sostanze naturali.

A cura dell’Associazione Gaia.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: info@anna7poste.it – 3920452172.

Ore 16.30

ESPERIENZE MUSICALI IN CERCHIO

Piazza Umberto I

Drum Circle con Stefano Baroni. Appuntamento a cura di Frantoi Aperti

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE

Dalle ore 10.00 alle 17.00

GUSTO TOUR DEI FRANTOI

Tour con visita e degustazioni ai frantoi del territorio.

Bus navetta gratuito con visita dei frantoi.

TOUR 1: Frantoio Silvestri, Frantoio Clerici e Agricola Casa Rocco

TOUR 2: Frantoio Rinalducci Giovanni e Frantoio Neri Nilo.

Partenza e ritorno Piazza Umberto I.

Partenza ogni ora. Necessario green pass.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3920452172 – info@anna7poste.it

Ore 10.00

TOUR DEI CASTELLI DI GUALDO CATTANEO

Un suggestivo percorso alla scoperta dei castelli medievali di Gualdo Cattaneo. Visita guidata a cura di Erica Baciocchi.

Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Durata 2,30 h

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 3392107852.

Ore 16.00 e ore 17.00

LABORATORIO PER BAMBINI

Taverna

I colori dell’autunno, come estrarre i colori da sostanze naturali.

A cura dell’Associazione Gaia.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: info@anna7poste.it – 3920452172.

INFO POINT in Piazza Umberto I. Per tutti gli eventi, organizzati nel rispetto della normativa anti-covid, ingresso gratuito, posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per il programma completo: www.saperedipanesaporediolio.it

www.frantoiaperti.net

Info e prenotazioni:

Segreteria organizzativa – Anna7Poste Eventi&Comunicazione

Tel. 3920452172 – info@anna7poste.it

(3)