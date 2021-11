Foligno, 3 novembre 2021 -Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha ricevuto nella sala consiliare Roberto Revelant, sindaco di Gemona del Friuli, città gemellata con Foligno. “E’ stata una visita gradita e cordiale, servita per consolidare e rilanciare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le due Amministrazioni Comunali e le rispettive Comunità, ha detto il sindaco Zuccarini. Erano presenti anche il Presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, l’assessore al turismo, Michela Giuliani, l’assessore alla cultura, Decio Barili, il consigliere Domenico Lini.

Abbiamo riservato al sindaco di Gemona del Friuli una pagina nel Libro d’Onore della Città di Foligno, omaggiandolo del Gonfaloncino ricamato a mano e di alcune pubblicazioni di prestigio. Già in occasione del Festival de “I Primi d’Italia” avevamo ricevuto una delegazione di cittadini di Gemona del Friuli, accompagnandoli in una visita al Palazzo Comunale e nella sala consiliare.

Prosegue così il nostro impegno anche nel rilancio dei gemellaggi istituzionali, che vuol dire lavorare alla promozione culturale, sociale, turistica e commerciale del nostro territorio. Dal 29 settembre al primo ottobre, siamo stati ospiti nella Città gemellata de La Louvière in Belgio, in occasione del 25° Anniversario del Gemellaggio con il Comune di Foligno e del 75° anniversario del protocollo Italo-Belga. Proseguono i contatti anche con la città gemellata di Shibukawa in Giappone: col sindaco Takagi Tsutomu stiamo infatti collaborando per organizzare esposizioni di disegni di bambini delle rispettive comunità”.

