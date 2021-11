Rischio disservizi per la raccolta dei rifiuti

Perugia, 5 novembre 2021 – Lunedì 8 novembre, per tutta la giornata, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle organizzazioni sindacali (FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL ) del comparto pubblico e privato di igiene ambientale.

Il motivo principale dello sciopero è il mancato rinnovo del contratto, in particolare l’astensione dal lavoro avviene in “relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo del Ccnl Fise Assoambiente e a seguito dell’infruttuoso incontro relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/60 e dell’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001 .

Nella giornata di lunedì prossimo quindi, a causa dello sciopero di tutti i dipendenti del comparto, potranno verificarsi disservizi per la raccolta dei rifiuti e per lo spezzamento; saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90 e successivo accordo stipulato con le organizzazioni aziendali.

Ovviamente martedì 9 novembre tutti i servizi riprenderanno regolarmente.

