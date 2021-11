Castiglione del Lago, 7 novembre 2021 – Questa mattina, poco dopo le ore 8:30 una squadra di Vigili del Fuioco di Castiglione del Lago è intervenuta, su richiesta del 118, per un incidente stradale sul Raccordo A6 tra Castiglione del Lago e Tuoro direzione Perugia. Nell’auto viaggiava una donna di 50 anni che è rimasta ferita ortunatamente in condizioni non gravi. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tra le possibili cause dell’incidente, nin si esclude un attimo di diustrazione o un malore.

