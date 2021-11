Gualdo Tadino, 7 novembre 2021 – Orribile morte per l’imprenditore Renzo Gatti, 55 anni, morto schiacciato nel tardo pomeriggio di ieri dal muletto che si trovava sospeso alla gru di un camion. L’incidente è avvenuto in un capannone della zona industriale. Adesso è indagato per omicidio colposo il manovratore

Il muletto -secondo una prima rucostruzione – sarebbe stato imbragato con delle fasce di carico che avrebbero ceduto durante l’operazione di sollevamento. Nella zona in quel momento tirava un forte vento e imperversava la pioggia. Il Gatti si sarebbe reso conto – il condizionale è d’obbligo – che l’imbragatura stava cedendo ec sarebbe corsoper avvertire il manovratore, quando c’è stato il tremendo schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gualdo, i Vigili del Fuoco e il personale della Usl 1.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Perugia, Gianpaolo Mocetti, che ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima. Renzo Gatti era stato arrestato nel gennaio 20020 in seguito ad una delicata indagine su un traffico internazionale di rifiuti. L’imprenditore avrebbe dovuto essere smaltire pannelli fotovoltaici che invece – come sostenuto gli investigatori – sarebbero stati esportati in paesi dell’Africa.

