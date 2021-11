Perugia, 8 novembre 2021 – Estremamente positiva la trasferta in Portogallo della rappresentativa italiana della scuola di Karate OGKK per l’annuale appuntamento continentale con i maestri giapponesi di Okinawa.

Nella tre giorni di seminario il Sensei Onaga Ryoichi (9°dan VicePresidente European Director Ogkk) ed il Sensei Toshiro Fujoka (8° dan Director Ogkk) hanno diretto i lavori nello splendido Centro Sportivo Municipale di Porto, dove i Maestri Andrea Arena e Rossano Rubicondi hanno avuto modo, in qualità di rappresentanti per l’Italia, di rinsaldare i già ottimi rapporti con le delegazioni internazionali.

Parla Andrea Arena “E’ stato emozionante per tutti noi tornare a praticare sul tatami. Sono stati dei giorni davvero importanti sia dal punto di vista tecnico che istituzionale. Il confronto e lo scambio con le realtà continentali è un momento fondamentale per consolidare rapporti e sinergie instaurate nel tempo. Dopo il periodo emergenziale imposto dal Covid siamo riusciti nell’intento di strappare la promessa di poter avere come ospiti in Umbria i maestri giapponesi nel prossimo 2022“.

Il tecnico Rossano Rubicondi “Ogni esperienza del genere arricchisce la cultura e le conoscenze per poter condividere con i nostri allievi. Ritorniamo dal Portogallo con quell’energia necessaria per alimentare il movimento e con tanti progetti da mettere in campo già dai prossimi mesi.”

Fresca della nomina come responsabile nazionale Fijlkam per lo stile GoJu Ryu, la maestra Anna Grazia Baldelli: “La puntuale organizzazione portoghese del Gasshuku continentale ha permesso di rafforzare i legami con le varie delegazioni europee disponibili più che mai a collaborare nell’imminente futuro, per la promozione della nostra disciplina in stretto connubio con le radici giapponesi.”

Al seguito della spedizione italiana anche tecnici del Cus Perugia e dell’Hagakure di Todi, Francesca Monacchia, Ilaria Rellini, Roberto Rosenbleck e Lorenzo Terrasi.

