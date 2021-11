Perugia, 10 novembre 2021 – Sono ancora in corso le esecuzioni di un maxi sequestro in Abruzzo finalizzato alla confisca da parte del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Perugia di beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e complessi aziendali a carico di un imprenditore e dei suoi familiari per un ammontare di oltre 10 milioni di euro. Il maxi sequestro di beni ai danni di un imprenditore abruzzese, su proposta della procura di Pescara. Al tri particolari si conosceranno nelle prossime ore.

