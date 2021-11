La celebrazione nella chiesa di San Martino e il pranzo alla mensa dei poveri

Terni, 12 novembre 2021 – Domenica 14 novembre si celebra la quinta edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, iniziativa fortemente voluta da Papa Francesco per sollecitare la Chiesa e i fedeli a “uscire” per incontrare la povertà nelle varie accezioni in cui nel mondo moderno si manifestano e tendere la mano verso chi è più bisognoso. Il motto scelto per promuovere la Giornata quest’anno viene dal Vangelo di Marco: “I poveri li avete sempre con voi”.

L’invito è ad una maggiore sensibilizzazione dei fedeli e a volgere lo sguardo sui poveri del nostro territorio, cercando in loro Gesù povero ed umile che chiede di tendere una mano per aiutarlo, con un sorriso, con una carezza o con un aiuto concreto.

La comunità diocesana celebrerà la giornata con la santa messa presieduta dal vescovo amministratore apostolico Giuseppe Piemontese domenica 14 novembre alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria della Visitazione al quartiere San Martino, alla quale parteciperanno gli operatori Caritas, i volontari che accompagneranno un gruppo di persone bisognose e sole.

Seguirà un pranzo in agape fraterna, presso i locali della mensa San Valentino della Caritas diocesana- associazione di volontariato San Martino, dove quotidianamente tante persone bisognose possono avere un pasto caldo ed accoglienza.

