Foligno, 12 novembre 2021 – Ancora interpreti straordinari per la musica di Camille Saint-Saëns. Nel centenario della morte del celebre compositore francese, gli Amici della Musica di Foligno tornano a celebrarlo domenica 14 novembre, alle 17 all’Auditorium San Domenico con un concerto affidato al giovane ma già affermatissimo Quartetto Adorno, sul palco con il pianista Sandro De Palma, interprete tra i più interessanti del panoramo internazionale ,.

Saranno insieme per la musica di “Quintetti Romantici”, un programma maestoso e di grande suggestione che omaggia Saint-Saëns che nel 1855, appena ventenne, compose la prima importante opera francese destinata al Quintetto per pianoforte e archi, ptoprio quel Quintetto in la minore op. 14 in programma a Foligno e che il compositore dedicò all’amatissima prozia Charlotte Masson. Come interprete invece il compositore parigino mise il proprio virtuosismo di pianista al servizio dei più ambiziosi brani del suo tempo, come il Quintetto di César Franck, il Quintetto in fa minore, alla cui prima esecuzione partecipò nel 1880.

Entrambi I Quintetti torneranno a farsi ascoltare sulle note del Quartetto Adorno e dei suoi interpreti – Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violino, Benedetta Bucci viola, Stefano Cerrato Danilo violoncello -. Il Quartetto – che nel 2019 ha ricevuto il Premio “Una vita nella musica giovani” – ha tenuto concerti per importanti istituzioni italiane ed estere e ha inciso per Decca.

Per il concerto non è più necessaria prenotazione, mentre sarà necessario green pass (info@amicimusicafoligno.it).

