Città di Castello, 12 novembre 2021 – Una squadra della centrale è intervenuta per l’incendio di una bombola di acetilene all’interno di un’azienda in zona industriale Tavernelle. Intervento delicato per gli uomini della squadra dei Vigili ddel Fuoco in quanto l’instabilità del gas può provocare reazioni esplosive improvvise.

Persone e cose non sono state coinvolte. La bombola emetteva fiamma ed è stata posta sotto controllo, monitorata, raffreddata e portata all’esterno in zona sicura.

(1)