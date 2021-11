Foligno, 13 novembre 2021 – Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha fatto il punto sugli interventi compiuti sul territorio comunale relativamente alla manutenzione delle strade: “Prosegue l’opera di asfaltatura nel territorio comunale: ieri abbiamo completato l’intero tratto della ‘Corte di Colle’ che va dalla rotatoria di “San Paolo” sino all’imbocco con la strada provinciale all’altezza del cartello che indica l’ingresso a Foligno.

Un’opera da circa 20mila euro conclusa nel giro di due giorni. Abbiamo concluso in anticipo i lavori di asfaltatura del tratto Foligno Nord tra la “Centrale Umbra” e incrocio della “Madonna della Fiamenga”, altro snodo strategico e particolarmente trafficato della viabilità comunale. Intanto si sono conclusi nel pieno rispetto dei tempi i lavoro di asfaltatura di via Mameli nel tratto da Piazzale Firenze al passaggio a livello.

E’ in attività anche il cantiere per la riqualificazione di via Franco Ciri in attesa di avviare la riqualificazione di piazza Giacomini, sempre in centro storico. Ricordo inoltre l’investimento che porterà all’allargamento della sede stradale di via della Fornacetta, e a poca distanza il rifacimento di via Val d’Aosta, così come quello di via Perticanelli nella zona della campagna folignate. Un ringraziamento al vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni e all’area, per il costante impegno. C’è tanto da fare, vista anche la situazione ereditata: l’impegno è quello di fare tutto il possibile e nel miglior modo possibile”.

