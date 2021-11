A Mezule il capo priore è Cesare Antonini, a Fraporta Giuseppe Ratini, a Santa Maria Marco Matticari

NARNI 13 novembre 2021 – I terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria hanno assegnato durante le riunioni che si sono svolte nei giorni passati, le cariche ai membri dei tre comitati eletti alle ultime elezioni. Il capo priore di Mezule è Cesare Antonini, quello di Fraporta Giuseppe Ratini, quello di Santa Maria Marco Matticari. Accanto a loro i priori: per Mezule Samuele Nevi, per Fraporta Andrea Massarelli e per Santa Maria Lorenzo Leonardi.

“Il nostro obiettivo per il futuro – ha spiegato Antonini – è quello di continuare il lavoro iniziato nei tre anni passati. Con queste elezioni abbiamo ringiovanito il direttivo del terziere con l’entrata di nuove leve e abbiamo confermato coloro che con esperienza hanno dato tanto al terziere, facendolo crescere”.

“Ci sono molto progetti per il futuro. Importante – ha affermato Ratini – sarà quello continuare il percorso formativo avviato negli anni passati, puntando a far crescere le persone del terziere sia attraverso la partecipazione ai workshop organizzati dall’Associazione Corsa all’Anello, sia internamente”.

“In ogni settore del comitato – ha detto Matticari – ci sono persone competenti ed affidabili e stiamo mettendo in campo diversi progetti. Ciò che ci interessa, prima di tutto, è tenere unito il terziere e riportare sempre più persone all’interno, dandogli nuove motivazioni e voglia di collaborare”.

TERZIERE MEZULE – Per il gruppo amministrativo sono stati nominati Luka Kenno, Barbara Di Erasmo, Brian Spadini e Simone Galletti. Per il gruppo coreograficoMariella Agri, Francesca Carlini, Alessandro Chiappalupi, Serenella De Arcangelis, Marco Lucci, Allegra Mercuri, Davide Ricciutelli e Vera Schwierz. Per il gruppo hosteria e ristorazione Giulio Bacci, Stefano Chieruzzi, Allegra Mercuri, Renato Paci, David Ricciutelli, Maria Vittoria Rossi e Brian Spadini. Il responsabile della scuderia è Simone Galletti, quello di social e comunicazione Saverio Scatolini. Un’ulteriore definizione è allo studio all’interno del terziere con specifiche riunioni per ogni area.

TERZIERE FRAPORTA – Nel ruolo di tesoriere è stato nominato Damiano Ruffini, come segretaria Liliana Dell’Aglio. I responsabili del settore ristorazione e hosteria sono Marco Vitelli e Leonardo Prete, il responsabile delle risorse umane è Alessio Rubini. I responsabili del forno sono Mirco Germondani, Marco Giovannetti ed Alessandro Fratini, quelli del settore coreografico sono Ambra Bianconi, Francesca Pei, Noemi Passone, Cesare Meloni, Lorenzo De Florio e Francesco Colasanti. Il coordinatore del settore coreografico è Pietro Bianconi. I responsabili della scuderia sono Edoardo Secondi e Luca Saltimbanco. All’amministrazione del settore scuderia c’è Alessio Rubini.

TERZIERE SANTA MARIA – I tesorieri sono Maurizio Venturini e Federico Ruffini, il responsabile della scuderia è Diego Cipiccia, i responsabili dell’osteria sono Marco Fucina, Raffaele Proietti e Giulia Cerenzia, quelli della taverna Riccardo Vittori e Giacomo Venturini, quelli del forno e arrosticini Sacha Biagetti e Francesco Menicocci, il responsabile del Saporetto è Riccardo Vittori. Agli acquisti ci sono Alberto Mascherucci e Paolo Pagnanelli, alla comunicazione e social Giorgia Latini, al corteo Caterina Biagetti, alla giornata medievale Francesca Raspi, all’ambiente Pamela Raspi, al gruppo danza Francesca Raspi, alla sicurezza Giorgia Latini, ai musici Matteo Veschitelli e Corrado Onofri, all’opificio Giulia Cerenzia.

