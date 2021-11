Perugia 17 novembre 2021 – Il comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Alberto Reda, ha fatto visita questa mattina, 17 novembre, alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

L’Amministratore Marco Magarini Montenero, insieme al personale del Consorzio formativo umbro, ha accolto in sala Europa il Generale rivolgendogli parole di stima “per le elevate qualità professionali ed umane apprezzate durante la comune esperienza all’interno del Corpo” e ha sottolineato come sia “motivo di orgoglio e stimolo la collaborazione instaurata con le Fiamme Gialle”.

Dopo aver illustrato i risultati raggiunti dalla Scuola nel 2021 in termini di corsi erogati e partecipanti registrati, provenienti da tutta Italia, l’Amministratore Magarini Montenero ha accompagnato il Generale Reda in visita presso la nuova aula multimediale di cui la Scuola si è dotata per facilitare l’apprendimento e l’interazione docente-discenti durante i percorsi didattici online, sviluppare la condivisione di contenuti multimediali e creare un ambiente formativo interattivo e “tridimensionale”.

“L’impegno profuso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, a favore dello sviluppo delle competenze nel settore pubblico, è apprezzato e riconosciuto – ha affermato il Generale Reda – Siamo lieti di collaborare con il Consorzio formativo umbro, che propone corsi di assoluto livello. L’aggiornamento professionale continuo è per Guardia di Finanza una priorità e un monito a migliorare, continuamente, la qualità del nostro operato”.

