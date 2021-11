Perugia, 18 novembre 2021 – Incidente stradale frontale nella tarda serata di ieri tra una Fiat 500 e un’Alfa Romeo Giulietta lungo la strada Marscianese, nei pressi dell’incrocio per San Martino.

Due persone sono state trasportate in ospedale in ambulanza ma nonverserebbero in pericolo di vita.

I due feriti, infatti, sono usciti dagli abitacoli da soli, ancor prima che arrivassero sul posto il 118 e la squadra dei Vigili del fuoco. .Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia locale

(1)