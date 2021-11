Foligno, 19 novembre 2021 – Si è svolta oggi nella sala consiliare del Comune di Foligno la cerimonia per il 175° anniversario della fondazione del corpo di polizia locale di Foligno. E’ intervenuto, in collegamento, anche il comandante Marco Baffa, malato da mesi, ma che si accinge a tornare in servizio come ha annunciato lui stesso.

“Ringrazio tutti per l’impegno svolto in questi mesi e per la vicinanza mostrata nei miei confronti, ha detto il comandante, e sarò felicissimo di tornare alla normalità”. Dopo il saluto del presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, che ha parlato di “giorno importante per il ruolo fondamentale del corpo di polizia municipale che ha in città”, è intervenuto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che dopo aver salutato gli ospiti ha rivolto “un ringraziamento particolare, ed un saluto affettuoso, al nostro caro Comandante Marco Baffa: una grande persona, con una grande forza, ed un grinta capace di dare la carica a tutti noi.

Caro Marco, in questi mesi ci sei stato sempre vicino, ma voglio dirti comunque che ci manchi, e che ti aspettiamo presto qui, con noi, a Foligno, per riprendere insieme un rapporto non solo di collaborazione, ma di profonda stima e sincera amicizia. Tornare ‘in presenza’ e con la presenza del comandante Baffa, è il modo migliore per celebrare questo 175° Anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia Municipale di Foligno. Oggi, è una giornata importante, e noi abbiamo scelto di celebrarla – perché c’è bisogno anche di questo per tornare alla normalità – e perché è giusto e doveroso sottolineare anche questi momenti che ci vedono uniti al servizio della città e della comunità.

Sin dal suo insediamento, questa Amministrazione Comunale ha sempre dato la massima attenzione al Corpo della Polizia Municipale, e sono molti ed importanti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme. Penso, in primis, all’attivazione del Presidio dello Polizia Locale in piazza Matteotti ed all’attivazione del sistema di videosorveglianza per garantire h24 il monitoraggio dell’intera area. Grazie all’opera di riqualificazione della piazza, all’apertura del presidio della Polizia Municipale, all’installazione del sistema di videosorveglianza ed alla stretta sinergia con le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, siamo finalmente riusciti a riconsegnare un luogo simbolo della Città, alle famiglie, agli anziani, ai turisti e prossimamente anche alle attività della zona che torneranno ad animarla.

Entro la fine dell’anno saranno espletate tutte le procedure necessarie per affidare lo studio di progettazione per l’ampliamento ed efficientamento dell’impianto di videosorveglianza: si tratta di un vero e proprio piano integrato della videosorveglianza, che potrà ottimizzare e mettere in rete gli impianti esistenti, con un incremento delle telecamere, anche nelle periferie, dotate di particolari sistemi di rilevazione in grado di segnalare movimenti da attenzionare, il tutto collegato ai terminali delle forze dell’ordine. Abbiamo ereditato una situazione arretrata, con alcuni impianti di fatto nemmeno utilizzabili, ed ora ci apprestiamo a diventare una città modello.

Ci vuole tempo: la burocrazia e l’emergenza Covid hanno ulteriormente dilatato i tempi, ma siamo in dirittura d’arrivo. Un’altra svolta storica su questo fronte, è rappresentata dall’inserimento in organico di sei nuovi vigili urbani, un provvedimento senza precedenti che andrà finalmente a rendere meno problematica la cronica carenza di organico che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni. Il bilancio dell’attività annuale del Corpo di Polizia Municipale, ci consente di avere sotto mano una sorta di ‘cartina tornasole’ di quello che è successo nel corso degli ultimi dodici mesi in termini di sicurezza, viabilità, emergenze, ambiente, rispetto delle regole e convivenza civile.

Un altro sforzo è stato quello della modifica della viabilità: anche in questo caso, si è trattato di un provvedimento atteso da anni, ma che a nostro avviso andava fatto e che – nonostante le proteste di una ‘minoranza rumorosa’ – ha dimostrato di funzionare, di accorciare le distanze e di ridare la meritata attenzione al centro storico. Quest’anno abbiamo dovuto gestire l’emergenza Covid ed il cosiddetto ‘ritorno alla normalità’: un doppio impegno, e senza il supporto della Polizia Municipale sarebbe stato sicuramente tutto più difficile. Ci sono nuovi progetti e nuove sfide che dobbiamo affrontare insieme nell’interesse superiore della Città e a servizio della Comunità, e proprio per questo considero la Polizia Locale nella sua funzione di ‘regolatrice di vita sociale’: per il ruolo di informazione, educazione, difesa dei diritti, pronto intervento nel regolare situazioni di ‘vita cittadina’. Noi siamo pronti ad offrire il massimo supporto e la più totale collaborazione: sono certo che insieme supereremo tutte le sfide future”.

IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’

SICUREZZA STRADALE

Sono stati controllati 1.250 veicoli con 292 violazioni del codice della strada. I controlli stradali hanno anche interessato presidi mirati alla verifica del rispetto dell’ordinanza sindacale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico con il controllo di 297 autoveicoli e l’accertamento di 6 violazioni. Per il rispetto dei limiti di velocità con autovelox accertate 294 violazioni. Gli agenti di polizia locale sono stati impegnati nella gestione di 101 incidenti stradali, di cui 79 con lesioni e uno mortale. Il numero degli incidenti resta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. All’attività di rilevamento degli incidenti sono seguite 8 comunicazioni di reato e 6 sequestri dei veicoli.

TUTELA DEL CONSUMATORE – AMBIENTE ED EDILIZIA

La polizia locale ha controllato 48 attività commerciali e pubblici esercizi, 56 attività ricettive e 36 attività rientranti nell’ambito delle imprese artigiane. Ha inoltre garantito il regolare svolgimento delle attività di commercio su area pubblica riguardanti i mercati settimanali e le principali manifestazioni fieristiche. Le attività di controllo hanno interessato 3 manifestazioni fieristiche, 6 mercati settimanali e biserttimanali e 3 posteggi isolati.

SICUREZZA, CONTROLLO DEL TERRITORIO

Numerosi i progetti svolti. Il progetto ‘Alla larga dei pericoli’ interessa le classi quarte della scuola primaria e nello specifico 4 istituti e 15 classi per un totale di 262 alunni; il progetto “Va…lentino” interessa le classi quinte della scuola primaria e 4 istituti e 4 classi per un totale di 263 alunni. Il progetto’ Lions’ interessa le terze medie della scuola ‘Gentile da Foligno per 9 classi per un totale di 225 alunni.

Rilevante attività in materia di controllo ambientale, edilizio e di polizia giudiziaria: sono state controllate 8 ordinanze emanate a seguito di contenziosi edilizi e sono state effettuate 76 attività di sopralluogo ed accertamento. Sono state inoltrate all’autorità giudiziaria 16 comunicazioni di notizia di reato per illeciti edilizi, 2 per reati in materia ambientale, 8 per altre tipologie di reati. Sono state ricevute 596 denunce per furto e smarrimento, di cui 137 correlate anche alla restituzione di autoveicoli, ciclomotori, velocipedi, documenti ed oggetti vari. Sono stati effettuati, inoltre, 38 sopralluoghi, che hanno riguardato anche 21 edifici interessati da precarie condizioni abitative e da occupazioni abusive.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Sono stati 12.160 i verbali elevati per violazioni delle norme del codice della strada. Rilasciati 173 permessi per utenti disabili, 983 permessi per la circolazione e la sosta dei residenti e di altre categorie di utenti nell’ambito della Ztl e del centro storico e 2774 permessi temporanei riferiti al transito e alla sosta.

PROTEZIONE CIVILE

Ambrogi ha ricordato impegno dal servizio di protezione civile nell’anno in corso, caratterizzato dalle varie fasi dell’emergenza epidemiologica. E’ stato sottolineato anche l’apporto dei volontari, che hanno prestato servizio per circa 200 giorni, con impiego di 650 unità al centro vaccinale dell’aeroporto e per 150 giorni al servizio anagrafe sanitario.

Impegno anche nella consegna dei buoni pasto e nei servizi negli asili nido. Nell’ambito del servizio di protezione civile si è prestata particolare attenzione ai 69 bollettini di criticità regionali relativi alle allerte meteo, di cui 66 con criticità di colore giallo e 3 con criticità moderata, ovvero arancione.

Al termine della sua relazione Ambrogi, ha messo in evidenza, tra l’altro, che la polizia locale che “riveste un ruolo sicuramente rilevante nel contesto della garanzia della sicurezza urbana, è chiamata a svolgere nel futuro compiti ancora più gravosi e qualificati. Questo perché la provata esperienza umana collegata alla crisi pandemica ha cambiato profondamente la nostra percezione della sicurezza ed anche i significati che siamo soliti attribuire alla sua mancanza”.

Dopo l’intervento di saluto del delegato della diocesi, Giovanni Nizzi, sono stati premiati i componenti del corpo recentemente andati in pensione: Massimiliano Betori, Giampiero Bianchini, Fabio Pallini, Rolando Brizi e Walter Liviabella.

