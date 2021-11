Perugia, 19 novembre 2021 – Il comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, in una due giorni ricca di incontri ha fatto visita al comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

L’alto ufficiale, da cui dipendono tutti i Carabinieri delle regioni del centro Italia e della Sardegna, ha raggiunto ieri in mattinata la sede del comando Provinciale di Perugia, in Via Ruggia, dove è stato accolto, compatibilmente con i limiti imposti dalla vigente normativa anti-covid, dal comandante della Legione Umbria, Generale di Brigata Antonio Bandiera, dal Comandante Provinciale, Stefano Romano e alla presenza degli Ufficiali e dei militari dei reparti della sede, unitamente a tutti i comandanti delle Compagnie della Provincia, di alcuni comandanti di Stazione e dei delegati della rappresentanza militare Cobar Umbria, per poi proseguire con la visita ai reparti dell’Arma di Ponte San Giovanni, Gubbio, Gualdo Tadino, Bastia, Trevi e Spoleto.

Il Generale Burgio, nel rivolgersi ai militari presenti, ha esaltato, in particolar modo, il valore della prossimità e della vicinanza al cittadino, soprattutto alle fasce più vulnerabili, indicando la professionalità quale dote essenziale e preziosa che deve contraddistinguere l’operato di ogni appartenente all’Arma dei Carabinieri.

(1)