Fossato di Vico, 19 novembre 2021 – TR VIC S.p.A., presenta il nuovo piano di investimento che sosterrà nei prossimi mesi nella propria sede operativa di Fossato di Vico (PG).

Nata nel 1964, a Fabriano, specializzandosi nella produzione e fornitura di viti autofilettanti e autoformanti, prevalentemente speciali e su disegno, destinate principalmente ai grandi utilizzatori industriali, VIC Spa (Viterie Italia Centrale) dal 2014 entra a far parte della galassia di TRIFAST Plc, gruppo britannico con sede in Uckfield East Sussex e quotata al London Stock Exchange, leader globale nella distribuzione di fasteners, sistemi di fissaggio e C-Parts, e assume l’attuale denominazione di TR VIC.

Oggi TR VIC è leader internazionale nella produzione e commercializzazione di viti, perni, dadi, molle, clip, elementi di fissaggio in plastica, con una flessibilità che permette di garantire al committente soluzioni su misura e articoli customizzati.

Il gruppo conta 130 dipendenti, un fatturato atteso di 34,5 milioni, per 3/4 proveniente da export, circa 1,2 miliardi di pezzi prodotti su base annua, nella sede operativa di Fossato di Vico, ubicata nella zona industriale di Osteria del Gatto, in un’area di 28.000 mq.

Il piano presentato prevede un investimento di 6 milioni di euro, articolato nei prossimi 2 anni, principalmente su infrastrutture, con l’ampliamento dell’attuale sede, nuovi macchinari e ovviamente incremento di figure professionali, per perseguire una serie di obiettivi:

– razionalizzare i propri processi produttivi,

-costruire un nuovo polo logistico

– realizzare un nuovo reparto produttivo in grado di incrementare la propria capacità produttiva di oltre il 30% acquistando le migliori e più aggiornate tecnologie,

– portare all’interno produzioni attualmente in outsourcing in Far East,

-aumentare il proprio organico a regime di 30 unità,