Terni, 19 novembre 2021 – Tornare al Teatro: è questo il messaggio di Paolo Dimarco Brunelli, che il 27 Novembre prossimo si esibirà al Teatro S. Secci di Terni con una performance teatrale interamente scritta da lui. L’idea del testo risale a più di tre anni fa, quando il mondo era ancora “normale”. Poi, la pandemia ci ha costretto a sospendere tutte le nostre attività. Ma da quando il covid ci ha concesso più respiro, Paolo Dimarco ha ripreso in mano il suo lavoro, lo ha esteso e corretto, aggiungendo musica e poesia di sua produzione.

Il titolo dello spettacolo è “Stasera Argomento a scelta”, un lungo ed avvincente monologo che parla di alcuni stereotipi più comuni e dell’importanza di ridere usando anche sistemi non convenzionali. “Stasera argomento a scelta” significa tornare a stare insieme, ridere in compagnia, volare su quel passato recente che ci ha svuotato la vita. Lo spettacolo sarà allietato dalla presenza di ospiti come la bravissima Anita Temperoni, che affiancherà Paolo Dimarco in alcuni momenti della serata, il cantautore Daniele Mancinelli, e il “velone” Marco Natalotti. Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 21.00, siete tutti invitati al Teatro S. Secci per assistere a questo lavoro divertente, appassionante ed originale.

Info e prenotazioni

338/9649960

346/6764387

(1)