Trevi, 21 novembre 2021 – Torna a Trevi domenica 28 novembre, l’evento più atteso dai buongustai e dagli amanti dei prodotti genuini, il Mercato del Contadino. Saranno le primizie, le tradizioni, le eccellenze e il buon gusto ad animare Piazza Mazzini con i profumi e i colori dei prodotti esposti, tra i racconti e gli insegnamenti di chi dedica il proprio impegno e fatica per far si che questi siano unici e davvero indispensabili sulle nostre tavole.

Trevi da sempre in prima linea per il sostegno delle aziende e dei prodotti del territorio, ospiterà i tanti produttori locali con le loro produzioni agricole stagionali, tanti saranno anche i prodotti degli orti delle Canapine, con cui farsi un regalo durante una passeggiata per le vie del centro storico.

Il Mercato è organizzato da Menti Associate in collaborazione con il Comune di Trevi e l’Associazione Produttori Sedano Nero di Trevi.

I produttori che vogliono partecipare all’iniziativa potranno fare richiesta scrivendo a info@museitrevi.it o chiamando il 3470796571.

Info: www.treviturismo.it

