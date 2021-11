I due protagonisti della serie colombiana “La Regina del Flow” sono in questi giorni a Perugia per effettuare dei sopralluoghi per trovare le location adatte per girare un cortometraggio ed un lungometraggio

Perugia, 21 novembre 2021 – E’ già quarta nella classifica della Top Ten italiana di Netflix. In soli quattro giorni dalla sua uscita (è online dallo scorso 17 novembre), la seconda stagione della serie “La Regina del Flow” sta scalando velocemente la graduatoria e due dei suoi protagonisti, Lucho Velasco (attore e regista) e Carlos Torres (attore), dopo una breve sosta a Roma, in questi giorni sono in Umbria per un tour promozionale organizzato da Salentino Group, promotore della cultura latino americana e specializzato nella produzione di eventi internazionali.

I due artisti colombiani resteranno fino a venerdì 26 novembre per effettuare dei sopralluoghi in alcune zone della provincia di Perugia per trovare le location adatte per girare nei prossimi mesi un cortometraggio ed un lungometraggio che saranno realizzati in America Latina ed in Umbria, con Perugia come punto di riferimento.

Lucho Velasco e Carlos Torres illustreranno il loro progetto in occasione di una conferenza stampa in programma lunedì 22 novembre alle ore 11 presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori a Perugia. Saranno presenti anche Francesca Vittoria Renda, consigliera del Comune di Perugia con delega alle produzioni cinematografiche, Daniele Corvi, direttore artistico Love Film Festival di Perugia e membro della Cda Umbria Film Commission, Francesco Maria Diaz di Salentino Group, e Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria.

