Il 25 novembre mostra delle scarpette rosse in ceramica e inaugurazione della panchina rossa “stop alla violenza” della scultrice Margherita Grasselli

Deruta 22 novembre ‘21 – Nell’ambito delle Celebrazioni di Santa Caterina patrona dei ceramisti che si terranno dal 25 al 28 novembre, il comune di Deruta ha previsto una serie di iniziative.

Il 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, resteranno esposte per tutta la giornata, nell’atrio del Comune di Deruta, le famose scarpette rosse in ceramica realizzate dai maestri ceramisti. La mostra, voluta dal Comune di Deruta è inserita nel progetto che da qualche anno accomuna le città della AICC, Associazione Italiana Città della Ceramica.

La realizzazione da parte dei ceramisti di scarpe rosse d’artigianato artistico, da collocare ed esporre nei luoghi pubblici o all’aperto nei contesti urbani i più diversi, ha come obiettivo quello di mantenere alta l’attenzione su un tema importante come quello della lotta alla violenza sulle donne.

Nel pomeriggio alle ore 15 verrà inaugurata, nei giardini comunali Deruta, la panchina rossa “stop alla violenza” della scultrice Margherita Grasselli che si inserisce nell’ambito delle Celebrazioni della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne,

L’intento è che possa stimolare nei visitatori, nelle famiglie, nei giovani, nei bambini e in tutti coloro che frequentano i giardini pubblici, un confronto e una riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla, inducendo i cittadini a fermarsi, a non dimenticare e a mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo fenomeno.

La panchina rossa che ha vinto il concorso artistico è quella della artista Margherita Grasselli, scultrice di origine perugina che opera a Roma e ha realizzato opere conosciute in tutta Italia, che sa rappresentare, con le sue opere “l’universo al femminile, composto da piccole e grandi sculture di donne assorte e bambine pensose”.

Il giorno della inaugurazione verrà svelato anche il titolo dell’opera.

Venerdì 26 novembre alle ore 11, nel museo Regionale della Ceramica, si terrà l’incontro tra le rappresentanze degli artigiani e degli operatori economici locali con la delegazione uzbeka. Mentre sabato 27 novembre alle ore 17, nella sala del Consiglio Comunale, verrà inaugurata la mostra “Paradosso e seduzione” di Edgardo Abbozzo a cura dell’associazione culturale “La casa degli Artisti”. Domenica 28 novembre alle ore 16, nel museo della Ceramica si terranno attività laboratoriali per le famiglie a cura della cooperativa Sistema Museo.

