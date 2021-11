Entra nel protocollo anche il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno. Sindaco Zuccarini: “L’obiettivo è mettere in atto collaborazioni importanti”

Foligno, 25 novembre 2021 – Condividere competenze e specializzazioni in ambiti diversi e creare altre forme di collaborazione. E’ il senso della relazione sempre più stretta tra Giffoni, simbolo nel mondo di istituzionale culturale che lavora ed opera per la formazione e la crescita dei ragazzi, attraverso il cinema, il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, associazione che organizza e promuove la festa di scienza e filosofia e la città di Foligno.

E’ stato siglato un protocollo d’intesa, tra l’Ente Autonomo Giffoni Experience e il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, per l’avvio di una collaborazione strutturata ed operativa con l’individuazione concreta di finalità, progetti da condividere, proposte da socializzare. L’intesa ha anche lo scopo di creare un gruppo di lavoro composto da giovani di Foligno con competenze diverse che possano acquisire il know-how di Giffoni e applicarlo ai propri ambiti di competenza, una sezione sperimentale di scienza dal vivo e, ancora, la possibilità di coinvolgere i ragazzi di Foligno a Giffoni, sia come componenti della giuria che come partecipanti della sezione IMPACT!

Il protocollo è la naturale evoluzione di due appuntamenti: la presenza del professore Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, in occasione di #Giffoni50Plus e la presenza, a ottobre, di una delegazione del team di Giffoni – tra cui il managing director Jacopo Gubitosi – a Foligno per visionare e conoscere i laboratori di scienze sperimentali e iniziare, insieme all’amministrazione comunale e al team dell’associazione, un percorso di dialogo e crescita.

Sono intervenuti a Giffoni, oltre a Pierluigi Mingarelli, Maurizio Renzini, Presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, Decio Barili, assessore allo sport e alla cultura del Comune di Foligno, Michela Giuliani, assessore al turismo del Comune di Foligno.

“Oggi abbiamo scoperto un altro Giffoni – ha detto Zuccarini – un luogo dove non si va a vedere solo il cinema, ma è Giffoni che va nelle altre città a captare il materiale più prezioso che abbiamo, cioè i giovani. Questa idea straordinaria è estremamente preziosa, immaginavo di trovare una realtà consolidata e ben strutturata ma non mi aspettavo che superasse anche le mia più fervida immaginazione, sono davvero positivamente colpito”.

“Questa giornata – ha commentato il direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi – dà la rappresentazione più efficace di quello che Giffoni ormai da tempo è e che vuole continuare sempre più ad essere, un presidio culturale capace di intessere relazioni con altre istituzioni culturali, con un approccio aperto, multidisciplinare, mai ideologico e con la disponibilità totale all’approfondimento, all’arricchimento reciproco, alla possibilità di vivere esperienze sempre più nuove, pronti a stupirci e a stupire, a farsi sorgere quei dubbi che sono il segnale vivo di una sete di conoscenza che non si estingue mai”. “Perché noi del Laboratorio di Scienze Sperimentali abbiamo pensato di proporre una collaborazione? – ha dichiarato Pierluigi Mingarelli – Non per la ricerca, ma per la didattica delle scienze rivolta ai giovani attraverso i loro insegnanti.

Abbiamo rapporti diretti con i ragazzi tramite tutte le classi e così svolgiamo un’attività di diffusione della cultura scientifica. I nostri laboratori consentono ai ragazzi di lavorare sia in forma collegiale che singola. Avendo visto la potenza e il messaggio nuovo che Giffoni è riuscito a propagare in questi anni, abbiamo deciso di voler unire le nostre forze alle vostre. Dobbiamo insieme costruire i giusti messaggi nelle forme adatte al coinvolgimento dei giovani. Possiamo far interagire i ragazzi di Giffoni e quelli di Foligno per costruire un processo di sapere scientifico”.

“Sono davvero felice che si sia creato questo sodalizio”, ha detto Renzini. Nei prossimi mesi il direttore Gubitosi sarà a Foligno per incontrare i giovani per una speciale giornata di confronto tra cinema, cultura, tradizione e scienze.

L’incontro istituzionale al Comune di Giffoni Valle Piana ha completato la visita della delegazione di Foligno, accolta dal primo cittadino Antonio Giuliano. Presente anche Gubitosi.

“E’ un onore e un piacere ospitarvi qui. E sono convinto che sia solo il primo passo di un percorso improntato alla collaborazione fattiva su progetti importanti – ha dichiarato Giuliano – Foligno e Giffoni hanno una storia preziosa, sia dal punto di vista storico che paesaggistico. Stiamo lavorando moltissimo per la tutela del patrimonio boschivo e sentieristico, consapevoli che l’ambiente, oggi più che mai, rappresenti una assoluta priorità per restituire ai nostri giovani un futuro migliore”.

Il sindaco Zuccarini ha detto che “venendo qui abbiamo avuto modo di apprezzare una Giffoni che è una diramazione di mille idee, dei giovani che finalmente vengono valorizzati come capitale umano e che sono realmente protagonisti del loro futuro, dunque capaci di innescare meccanismi straordinari. La cosa più bella è la sinergia che si è instaurata, negli anni, tra le istituzioni e il festival – ha detto Zuccarini – Un esempio virtuoso di collaborazione che non è facile trovare altrove. Siamo onorati di essere qui e di portare un pezzo di Foligno nel bellissimo mosaico di storie che è Giffoni, dove si respirano idee ma anche tanta concretezza. L’obiettivo è quello di ritrovarci a breve per mettere in atto collaborazioni importanti, perché Giffoni è un faro e vogliamo entrare a far parte di questo meraviglioso mondo. Non vi deluderemo”.

