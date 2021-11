Le eccellenze sartoriali umbre al fianco dei progetti di prevenzione e assistenza domiciliare ai malati oncologici

Perugia, 26 novembre 2021 – Le eccellenze sartoriali umbre e le creazioni delle volontarie di Fondazione ANT Umbria tornano a sfilare alla Sala dei Notari di Perugia, domenica 28 novembre alle ore 17, per sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita e i progetti di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza che la Fondazione porta avanti sul territorio da diversi anni.

Il tema della settima edizione del Defil’ANT, promosso da ANT con il patrocinio del Comune di Perugia e di Confcommercio, è “Moda, Arte e Food”. Lo show dedicato alla solidarietà sarà presentato da Valentina Chiatti con l’intrattenimento musicale di Rita Tomassini e un gustoso omaggio di prodotti dolciari umbri donati da Slow Food Umbria.

Molte le aziende e i negozi della città che hanno deciso di aderire a questa benefica iniziativa donando capi di abbigliamento e accessori, così come tante sono state le associazioni e le realtà del territorio che si sono messe a disposizione dell’iniziativa.

Al termine della sfilata, a partire dal 2 dicembre, i capi di abbigliamento e gli accessori saranno disponibili nel Charity Point “da Cuore a Cuore” di Perugia, in via dei Filosofi 74, per raccogliere donazioni a sostegno delle attività di ANT.

Per partecipare all’evento è necessario esibire il Green Pass.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 344 0790163 – 342 7662550 o mandare una mail a info.umbria@ant.it.

