TERNI, 28 novembre 2021 – Sono scaduti a mezzogiorno di oggi i termini per presentare liste e candidature in vista delle elezioni amministrative del 18 dicembre che rinnoveranno presidente e Consiglio provinciale di Terni. L’ufficio elettorale, alla chiusura delle operazioni, ha registrato il deposito di tre liste di candidati al Consiglio provinciale e di due nominativi come candidati a presidente della Provincia. Per questi ultimi si tratta di Giampiero Lattanzi, presidente uscente, e di Laura Pernazza, sindaco di Amelia.

Le tre liste consegnate rispondono ai seguenti nomi: 1) Provincia Libera; 2) Nuova Provincia Terni; 3) Per la Provincia di Terni. L’ordine nel quale vengono fornite le liste non risponde, al momento, a criteri oggettivi, il sorteggio infatti sarà effettuato, a norma di legge, la prossima settimana dall’ufficio elettorale. L’ufficio stesso da domani mattina inizierà le operazioni di verifica per l’ammissione formale delle liste e delle candidature a presidente. Terminate tali operazioni, l’ufficio procederà alla pubblicazione anche sul sito www.provincia.terni.it.

