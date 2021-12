Il Natale di Bastia Umbra si accende con un calendario ricco di iniziative dall’8 dicembre al 6 gennaio

Bastia Umbra, 1 dicembre 2021 – E’ stato presentato stamattina in conferenza stampa il calendario delle iniziative della rassegna natalizia. Un Natale di Stelle, con la grande stella cometa in Piazza Mazzini, lunga 24 metri ed alta 7 che sarà accesa l’8 dicembre alle 18.00, con l’accensione delle luminarie in tutta la città e proiezioni sulla Rocca Baglionesca. Bianche Presenze animeranno la Piazza con uno spettacolo itinerante, con figure che danzano, volano e stupiscono, renderanno la città un posto magico e surreale di luci e colori.

Bella ed emozionante sarà la presentazione degli Alberi dell’Ente Palio, vere opere d’arte dei rionali per il concorso Alberi Artistici 2021 che renderanno per tutto il periodo delle feste unica la nostra città. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale vuole animare la città di iniziative natalizie artistiche e socio culturali coinvolgendo le realtà economiche e sociali locali, sostenendo un armonico e coordinato calendario di attività per coinvolgere nella magica atmosfera natalizia, tutti noi, nelle vie e nelle piazze della città e delle frazioni.

Tante sono le novità che coloreranno il Natale di Bastia Umbra grazie alle iniziative del Comune, delle associazioni del territorio, delle scuole, dei nidi comunali, della Ludoteca, e della Biblioteca Comunale. Tra le novità di quest’anno Little Christmas Village e Babbo Natale in Piazza, la Lotteria Città di Bastia promossa dalla Confcommercio con il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, Christmas Train il trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa, il Chiostro dei Presepi presso il Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna, con in mostra opere uniche sulla Natività e una rassegna di incontri tra cui l’arte dei presepi nel mondo”, e il Presepe vivente a Costano. Ma anche un fantastico viaggio per grandi e piccini, tra teatrini e burattini, tante storie da vivere, spettacoli teatrali, concerti, concerti jazz, il concerto Gospel, voci che catturano e conducono in un luogo magico. E quindi uscimmo a riveder le stelle con due appuntamenti per riscoprire Dante e le figure dantesche.

Tra la melodia degli zampognari, le emozioni del sorriso dei più piccini, l’atmosfera di un Natale di Stelle che è anche solidarietà, un Natale solidale con Croce Rossa Italiana Bastia Umbra per la raccolta fondi a sostenere l’associazione ORSA per bambini con Sindrome di Angelman. Un evento natalizio per la lotta alla violenza sulle donne con la partecipazione dell’Ass. RAV, Rete Donne Antiviolenza Onlus. Premiazione Torneo “RAV”, Accademia Calcio e Ente Palio S. Michele. Premiazione del torneo di calcio a 5 femminile. Tutti in campo con Accademia Calcio Bastia, torneo inclusivo di calcio in collaborazione con CSM USL Umbria 1 e 2.

Movimento e gioco con gli eventi sportivi per i piccoli e per i grandi, momenti spensierati anche all’aria aperta da vivere insieme sempre nel rispetto delle regole. Il 2 gennaio presso il Centro congressi Umbriafiere alle 17.30 il Concerto di Capodanno 2022, “Si riparte da Zero” con la Banda Musicale di Costano, e il 6 gennaio le befane arriveranno in piazza accompagnate da una sfilata di automobili storiche.

“E sarà Natale, abbiamo fatto rete, messo insieme la partecipazione di tanti soggetti del territorio – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – sempre nello spirito di coesione e condivisione per vivere la comunità come incontro, sempre e comunque nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia. È chiaro a tutti che non siamo ancora fuori da questa insidia, lo confermano i dati giornalieri e le forti preoccupazioni a livello mondiale ma cerchiamo di vivere queste festività natalizie come un “dono” come condivisione e come amore per il prossimo, aiutiamo le nostre attività facendo acquisti nel nostro territorio, continuiamo a far crescere la nostra Bastia anche di emozioni e umanità”.

