Appuntamento domenica 6 febbraio 2022 per i podisti italiani e internazionali che si sfideranno sul bellissimo percorso attraverso la Valnerina, passando per la Cascata delle Marmore e il borgo di Ferentillo. Madrina d’eccezione Justine Mattera

Terni 2 dicembre 2021 – Un grande e attesissimo ritorno dell’Acea Ambiente Maratona di San Valentino, la manifestazione podistica organizzata da Amatori Podistica Terni che giunge quest’anno all’11ª edizione. Appuntamento per gli atleti domenica 6 febbraio 2022, con partenza alle 9:30 da Corso del Popolo a Terni.

Riconfermati anche quest’anno i due tracciati di 42,195 e di 21,097 km attraverso la Valnerina e i suoi suggestivi borghi, fino allo scenario unico della Cascata delle Marmore. Anche quest’anno, main sponsor della manifestazione è Acea Ambiente. Justine Mattera madrina dell’evento. Anche quest’anno, la madrina della manifestazione sarà Justine Mattera, conduttrice televisiva e triatleta, che correrà la mezza maratona. Alla vigilia della gara, insieme al mental coach Antonio di Marco, condurrà una sessione di allenamento condiviso e parteciperà all’ormai tradizionale Fiaccolata dell’Amore.

Un percorso spettacolare. I nastri di partenza saranno a Corso del Popolo a Terni, da cui si va verso la basilica di San Valentino, con 200m di leggera salita. Il percorso spiana per 1,5 km per poi riscendere e proseguire verso la Valnerina. In prossimità della Cascata delle Marmore sale leggermente, per poi ritornare piano fino a Torre Orsina. Qui c’è il giro di boa della 21km, mentre la maratona prosegue fino a Ferentillo in leggero falsopiano. Il ritorno fino a Terni è dolce fino all’arrivo in Piazza della Repubblica.

La Family Charity Run. L’Acea Ambiente Maratona di San Valentino è dedicata all’amore, all’amicizia, alla condivisione e alla solidarietà. Anche per questa edizione torna la Family Charity Run, la camminata di solidarietà da 4 e da 8 chilometri la cui quota di partecipazione viene devoluta in beneficienza alle associazioni aderenti. Nel 2020 più di 1000 persone hanno aderito all’iniziativa solidale. L’appuntamento per i partecipanti è fissata a domenica mattina alle 9:30, con partenza immediatamente successiva a quella dell’Acea Ambiente Maratona di San Valentino.

Una medaglia ispirata all’amore. Come ormai da tradizione, sarà realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Orneore Metelli di Terni la medaglia a forma di cuore dell’Acea Ambiente Maratona di San Valentino e la t-shirt celebrativa della X edizione dell’evento. La realizzazione della medaglia fa parte del Progetto-Scuola promosso dall’Amatori Podistica Terni, che coinvolge le scuole del territorio nell’organizzazione della manifestazione.

Sport e territorio, per ripartire tutti insieme. “L’Acea Ambiente Maratona di San Valentino è la Corsa Regina dell’Umbria, un evento entrato ormai a far parte del DNA di Terni e di tutto il territorio” dice Luca Moriconi, Presidente di Amatori Podistica Terni. “Questa edizione è particolarmente significativa perché, dopo lo stop forzato dello scorso anno, per noi è il ritorno dello sport vissuto nel segno della socialità, della condivisione e della salute. Siamo sempre stati impegnati a mantenere vivo questo spirito e siamo felici per l’entusiasmo che si respira sul ritorno della nostra Maratona.”

“La riuscita della manifestazione – continua Moriconi – è il frutto della collaborazione tra i volontari della nostra associazione podistica, che con grande impegno si mettono a disposizione per la sua realizzazione, con le altre associazioni locali come Podistica Carsulae, Athletic Terni, Avis Terni, Podistica Myricae e Avis Narni. Non può mancare il coinvolgimento del Comune di Terni, che da sempre sostiene l’evento, delle scuole, delle forza dell’ordine che garantiscono la sicurezza del percorso e di Mastri Birrai Umbri e Fondazione Carit che ci sostengono.”

Iscrizioni aperte, l’organizzazione garantisce rispetto delle norme anti-Covid. Le iscrizioni all’Acea Ambiente Maratona di San Valentino sono aperte, è possibile iscriversi online. L’organizzazione garantisce il rispetto dei protocolli Fidal per la prevenzione dei contagi Covid e monitora costantemente l’evolversi della situazione pandemica per adeguare il programma alle normative vigenti. Informazioni e iscrizioni, aperte fino al 31 gennaio 2022, sono disponibili al link https://amatoripodisticaterni.it/maratonadisanvalentino/

