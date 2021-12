E’ presentato dall’Associazione Altotevere Contro il Cancro. Domenica in teatro a Città di Castello i grandi successi swing e le più belle melodie di Natale: un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere l’impegno dell’AACC a supporto dei malati oncologici

Città di Castello, 10 dicembre 2021 – Si prospetta un evento straordinario all’insegna della grande musica, della condivisione e dell’amicizia quello in programma domenica 12 dicembre alle 17:30 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello.

“Un abbraccio in musica” è il titolo scelto dall’Associazione Altotevere Contro il Cancro per il concerto di solidarietà della Perugia Big Band, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Città di Castello e di SOGEPU Servizi di Igiene ambientale. Si tratta di un’iniziativa che a pieno titolo potrà essere applaudita dall’intera comunità tifernate, oltre che per la qualità della proposta artistica della storica jazz orchestra perugina, anche per il suo nobile fine. Il ricavato della serata sarà infatti indirizzato a sostegno delle preziose iniziative portate avanti dall’AACC, punto di riferimento fondamentale dell’associazionismo benefico sul territorio.

La Perugia Big Band è custode della migliore tradizione musicale umbra da quasi 50 anni. L’organico originale del 1973 si è completamente rinnovato e oggi l’ensemble strumentale diretto dal M° Massimo Morganti è costituito da 20 fra i migliori musicisti del centro Italia, alcuni molto giovani e già affermati a livello nazionale e internazionale.

Nella serata tifernate resa possibile dal presidente AACC Italo Cesarotti, l’esibizione del collettivo emozionerà il pubblico presente con un elegante repertorio di brani ricchi d’anima in una varietà di stili, spaziando ad arte dagli evergreen swing e bebop dell’American Songbook ad alcune delle più belle Christmas Carols arrangiate per grande orchestra jazz. Impreziosito dalle interpretazioni vocali di Silvia Ella Pierucci e Davide Tassinatra Tassi e dai soloing convincenti di Manuel Magrini al piano, Lorenzo Bisogno al sax tenore, Riccardo Catria alla tromba.

Agli Illuminati rieccheggeranno atmosfere sognanti, impronte melodiche e ritmi incalzanti portati al successo da artisti del calibro di Buddy Rich, Judy Garland, Frank Sinatra, Cole Porter, Dizzie Gillespie, Gordon Goodwin, Diane Schuur e Dee Dee Bridgewater con la Count Basie Orchestra. Imperdibile la rilettura di Moment’s Notice di Coltrane nell’arrangiamento di Morganti.

L’impegno umano della grande famiglia di AACC sul territorio di Città di Castello e delle regioni limitrofe (Toscana, Marche e Romagna) a supporto dei malati oncologici prosegue incessante ed articolato da oltre 30 anni giovandosi della vicinanza e della sensibilità di cittadini, istituzioni, aziende private, sindacati e media locali. Sono numerosi, significativi ed articolati gli interventi che nel tempo hanno interessato le strutture di eccellenza del Polo Oncologico presso l’ospedale locale. Basti citare ad es. la realizzazione di bunker di radioterapia, l’allestimento dei reparti di day-hospital di oncologia e radioterapia, l’istituzione dell’assistenza domiciliare ai pazienti, il potenziamento del servizio trasporto pazienti, l’organizzazione annuale del mese della prevenzione oncologica, il sostegno alla formazione del personale medico per le cure palliative.

Ma è opportuno ricordare che occorrono sempre nuove risorse economiche e umane per permettere l’acquisto e l’aggiornamento di strumentazioni altamente tecnologiche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura dei tumori.

L’evento di domenica oltre a regalare al pubblico quasi due ore di ottima musica, permetterà di conoscere i progetti in atto e attivare una nuova, generosa gara di sensibilità e collaborazione, in armonia con lo spirito di attenzione e impegno che contraddistingue i volontari AACC.

Ingresso al concerto con prenotazione obbligatoria e super green pass, sono attivi i numeri: 366 902 1864 e 333 672 0894

