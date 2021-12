Norcia, 11 dicembre 2021 – Famiglia bloccata nella bufera di neve salvata dai vigili del fuoco. E’ successo ieri notte, dopo le 23, quando sul 112 è arrivata la chiamata di soccorso e una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Norcia è prontamente intervenuta al valico di Forca di Presta. L’accumulo di neve sulla strada e soprattutto la tormenta gli ha impedito di muoversi. Stavano facendo rientro nella zona di Ascoli Piceno e hanno subito chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco.

Quando gli angeli del soccorso sono arrivati la loro auto era letteralmente prigioniera del manto nevoso. I Pompieri, lavorando comn olio di gomito e dopo le necessarie manovre, nel giro di poco tempo sono riusciti a risolvere la complicata situazione, con sospiro di sollievo per l’intera famiglia che ha vissuto una vera e propria odissea nella neve. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’abitacolo, anche se il vento freddo e gelido che scendeva come una scudisciata dalla catena dei monti Sibillini non gli farà scordare presto questa avventura

