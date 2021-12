Perugia, 11 dicembre 2021 – Riflettori puntati su due settori che rappresentano “un pilastro” per l’economia del territorio, come turismo e commercio: lunedì 13 dicembre la Cgil di Perugia promuove un’iniziativa pubblica ad Assisi, presso la sala della Conciliazione nella piazza del Comune con inizio alle ore 11. Introdurrà i lavori Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, seguiranno poi i saluti istituzionali del Comune di Assisi e vari contributi dall’Aur (Agenzia Umbria ricerche) dalle categorie Filcams, Flai e Filt Cgil, dalla Camera di Commercio di Perugia e da Confartigianato. A concludere i lavori sarà Tania Scacchetti, segretaria nazionale Cgil. Oltre che in presenza (presentando il green-pass rafforzato) sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta Facebook sulla pagina della Cgil di Perugia.

