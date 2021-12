Mister Marmorini: “Quando arrivano le sconfitte sono sempre amare, il fatto che fosse un derby non cambia”

Foligno, 12 dicembre – Ad aggiudicarsi il derby umbro, giocatosi domenica 12 dicembre, al Blasone e valido per la quattordicesima giornata di Campionato di serie D, girone E, è stato il Cannara. Nel primo tempo il Cannara si è portato in vantaggio con due reti: Porzi, che ha segnato nei primi minuti ad inizio partita, e De Sanctis al 16esimo minuto. Solo alla ripresa del secondo tempo, i falchetti hanno accorciato le distanze con il numero 17 Neziri, ma non è bastato. E verso il fischio finale di partita, il 20 del Cannara, Corrado, ha centrato la porta.

“Quando arrivano le sconfitte sono sempre amare, il fatto che fosse un derby non cambia il risultato, anzi”. Sono state queste le prime parole, subito dopo la partita, del tecnico dei falchetti Simone Marmorini: “La dobbiamo analizzare per come è venuta: nell’arco della partita ci siamo resi conti qual è la nostra realtà e dobbiamo fare dei passi in avanti su alcuni aspetti, però ci sono stati anche dei segnali positivi, come la reazione nel secondo tempo. Dobbiamo ripreparci da martedì per la prossima partita come abbiamo fatto fino ad ora, senza farci prendere da troppa delusione e da troppo entusiasmo”.

“Se devo analizzare il risultato in termini di occasioni – ha continuato mister Marmorini –, il 3 a 1 non rispecchia quello che si è visto sul campo. Però è anche vero che il calcio è fatto anche di atteggiamenti, di quello che una squadra riesce a mettere sul campo dal punto di vista dell’intensità e dell’attenzione e noi per la prima mezz’ora abbiamo regalato completamente la partita e questo ha fatto la differenza. Siamo una squadra che in questo momento non se lo può permettere, però è anche vero che fino ad ora siamo stati molto continui nell’arco delle prestazioni e un passaggio a vuoto purtroppo fa parte del percorso. L’importante è essere consapevoli che approcci di questo genere non ce li possiamo permettere e guardare avanti con fiducia, perché il secondo tempo ci ha dato l’ennesima dimostrazione di essere una squadra che ha dei valori importanti dal punto di vista dell’agonismo, della voglia e della determinazione”.

E sugli avversari ha aggiunto: “Sono stati bravi e altrettanto fortunati, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo dargli merito, perché sono entrati in campo con la giusta determinazione e la giusta cattiveria, invece noi nella prima mezz’ora abbiamo mancato in questo, a volte le partite si riprendono, altre no”.

Foligno calcio (4-2-2): Diogo Gil De Oliveira (1), Antonio Vespa (40’ st Bevilacqua ), Mario Dell’Orso (3), Mattia Bisceglia (4), Alex Martial Bengala Gomsi (12’ st Amadio), Angelo Chiavazzo (6), Lorenzo Belli (7), Alessandro Oliva (1’ st Neziri), Santiago Ciganda (9), Maurizio Peluso (10 c), Joseph Tetteh (11). A disposizione: Massimiliano Maraolo (12), Andrea Monaco (13), Filippo Lambertini (14), Fabio Bezzi (15), Roberto Ferrara (16), Murtezan Neziri (17), Alessio Amadio (18), Alessio Turini (19), Marco Bevilacqua (20). Allenatore: Simone Marmorini.

Cannara (4-2-2): Gianclaudio Lori (1), Obalim Bokoko (2), Alessandro Frustini (40’ st Xepapadakis), Filippo Fondi (4), Yuri Doko (21’ st Lucentini), Leonardo Moracci (6), Luca De Sanctis (45’ st Orlandi), Flavia Mattia (8), Marco Mingiano (9), Ilario Porzi (24’ st Corrado), Daniele Bazzoffia (30’ st Cerboni). A disposizione: Francesco Cocchini (12), Thomas Lucentini (13), Alessandro Cerboni (14), Apostolos Xepapadakis (15), Mike Nouman (16), Pietro Orlandi (17), Giacomo Senigaglia (18), Joseph Mangiaratti (19), Salvatore Corrado (20). Allenatore: Ezio Brevi.

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni (assistenti Federico Giovanardi di Terni e Francesco Raccanello di Viterbo)

Marcatori: 3’ pt Porzi, 16’ pt De Sanctis, 14’ st Neziri, 40’ st Corrado

Ammoniti: Fondi (4), Bisceglia (4), Peluso (10), Corrado (20).

