Foligno, 15 dicembre 2021 – Per il periodo di feste c’è anche la possibilità di fare un dono un po’ particolare: biglietti per singoli spettacoli e magari anche abbonamenti della stagione di prosa. E’ questo il senso dell’iniziativa “A Natale regala teatro”. Il 22 e il 23 dicembre, dalle 15 alle 17, sarà possibile telefonare al botteghino del Politeama Clarici (0742/352232) per prenotazioni o per avere maggiori informazioni.

