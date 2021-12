Perugia, 16 dicembre 2021 – Si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 11.00 nella Sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia, la presentazione di 7 webinar dedicati al paesaggio periurbano in Umbria. L’iniziativa è stata ideata dalla Regione Umbria per illustrare la costruzione del percorso di sensibilizzazione e di formazione di 7 webinar sul Paesaggio Peri-Urbano realizzati in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

I webinar nascono nell’ambito del progetto Urban Links 2 Landscape del programma Interreg Europe 2020, a cui la Regione Umbria ha aderito come partner, e del PSR 2014/2020 per l’Umbria (intervento 7.6.2. Riqualificazione dei paesaggi rurali critici) con il quale la Regione ha finanziato il recupero e la rifunzionalizzazione di spazi verdi nelle aree di transizione urbano rurale, investendo sui paesaggi compromessi con interventi innovativi. L’obiettivo è ridurre le situazioni di degrado, rivitalizzare i territori marginalizzati e tutelare e recuperare elementi storici dei paesaggi.

A moderale la presentazione sarà Marta Scettri – Dirigente del Servizio sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale della Regione Umbria. Interverranno: Roberto Morroni – Assessore Politiche Agricole e agroalimentari, tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria, Luigi Rossetti – Direttore Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale, Regione Umbria e Marco Magarini Montenero – Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. La Presentazione del progetto a cura di Maria Carbone – Responsabile sezione valorizzazione del Paesaggio e servizi alla popolazione locale Regione Umbria e di Sonia Ercolani – Responsabile area formazione Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

(0)