Da giovedì partirà anche dal parcheggio degli impianti sportivi del Santo Pietro

Foligno, 21 dicembre 2021 – “Abbiamo voluto rendere il servizio navetta gratuito a servizio del centro storico più utile, più comodo e più efficiente. Già da giovedì 23 dicembre sarà aggiunto un nuovo punto di partenza dal parcheggio degli impianti sportivi del Santo Pietro, per poter così utilizzare al meglio anche questa grande e strategica area di sosta a ridosso del centro. Al tempo stesso, abbiamo voluto allungare il percorso sino al cuore della città, con soste nella centralissima piazza Matteotti e piazza San Francesco”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Il servizio navetta è completamente gratuito per tutti – prosegue la nota – è in grado di coprire l’intero circuito in mezz’ora, a partire dalle 8.40 del mattino sino alle 20, tutti i giorni feriali. Il nuovo itinerario sarà dunque così rimodulato: Parcheggio ‘Palasport’ / via Monte Cucco; via F.lli Bandiera / Plateatico; Piazza San Domenico lato chiesa; Piazza Matteotti; Piazza San Francesco; Stazione FS; Porta San Felicianetto; Porta Ancona; Ex Zuccherificio; Piazza San Giacomo; Ex Ospedale / Largo Volontari del Sangue; via Garibaldi / Piazza Giacomini; via Garibaldi / incrocio via Umberto I; Via Umberto I; via Oberdan / Porta Romana e quindi percorso di ritorno in viale Chiavellatti per poi scendere su via Nazario Sauro – Porta Todi – via F.lli Bandiera – ‘Ponte Nuovo’ – viale XVI Giugno e capolinea al Parcheggio Impianti Sportivi Santo Pietro.

La rimodulazione del percorso della navetta gratuita, così come le opere per le nuove piste ciclabili e pedonali e la riqualificazione di quelle esistenti sono tutti interventi che vanno nella direzione di una città più vivibile e a misura di cittadino. Un ringraziamento particolare al vicesindaco con delega alla viabilità, Riccardo Meloni, agli uffici che hanno collaborato, in particolar modo Marco Monini Bonini e Vittorio Chiaraluce”.

(1)