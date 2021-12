Perugia, 21 dicembre 2021 – In occasione delle festività natalizie, le strade del centro delle città di Perugia, di Assisi e di Gubbio saranno attraversate dagli equipaggi a cavallo della Polizia di Stato.

È stato il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai nell’ambito del potenziamento dei controlli in prossimità delle feste natalizie a prevedere la presenza di agenti a cavallo per un maggiore monitoraggio dei centri storici e delle aree non raggiungibili con i mezzi a motore, tutelando così bellezza e decoro contro ogni forma di illegalità.

L’Unità a Cavallo, insieme agli altri reparti, garantiranno una più capillare attività di prevenzione a favore degli anziani, dei giovani, delle famiglie che fruiscono soprattutto in questo periodo festivo del centro cittadino sia a Perugia che ad Assisi e Gubbio.

Già da ieri, con la città addobbata a festa, i cittadini hanno potuto ammirare, nella splendida cornice di Corso Vannucci a Perugia, due bellissimi esemplari che hanno richiamato sguardi increduli dei cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno voluto immortalare il momento.

I due equini sono Lutecia, una cavalla francese di 20 anni e Fholemprime, un cavallo tedesco di 19 anni. Entrambi provengono dal Reparto a Cavallo di Ladispoli e oltre ad aver effettuato tanti servizi di rappresentanza con la Polizia di Stato, hanno svolto anche attività sportiva con il settore giovanile e con gli atleti delle Fiamme Oro.

Il servizio di vigilanza ippomontata proseguirà il 22 dicembre ad Assisi e il 23 dicembre a Gubbio.

