Esprimerà le preferenza sui quattro monologhi teatrali finalisti. Il 29 dicembre al teatro San Fedele la proclamazione dell’autore vincitore

Montone, 23 dicembre 2021 – “Il dono della spina” di Stefano Bambi, “Una storia pungente” di Sandra Frenguelli, “Il volo spezzato” di Diego Inghilleri e “Come un giglio tra i rovi” di Maria Gabriella Olivi: sono questi i quattro monologhi teatrali finalisti di “StoriA e StoriE a Montone”, il concorso nazionale ideato dall’A.p.s. Medem, organizzato con il partenariato del Comune e della Pro Loco di Montone e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Dopo la serata di sabato 11 dicembre, con la messa in scena dei monologhi ad opera degli attori della compagnia Medem, adesso le quattro opere finaliste sono online. Fino alle ore 13.00 di martedì 28 dicembre sarà infatti possibile vedere e votare, direttamente da casa, i monologhi ammessi alla finale tramite l’account youtube “StoriA e StoriE a Montone” o l’evento facebook “StoriA e StoriE a Montone – Vota il monologo vincitore fra i quattro finalisti”.

I finalisti sono stati selezionati, fra quelli partecipanti al concorso e provenienti da tutto il territorio nazionale, da una giuria tecnica composta da Mauro Silvestrini, Presidente A.p.s. Medem, Nicola Falocci, attore e regista della compagnia “La Sarabanda Teatro”, Filippo Kalomenidis, scrittore, autore teatrale e sceneggiatore, e Caterina Casini attrice, regista e autrice teatrale.

Successivamente sono stati adattati, messi in scena e interpretati da quattro attori Loretta Bonamente, Massimo Boncompagni, Nicola Falocci e Elena Ricci, che si sono esibiti al teatro san Fedele di Montone alla presenza degli autori e del pubblico. In questa occasione è stato raccolto il voto dei presenti, ancora non svelato, al quale si aggiungerà quello espresso dalla giuria social.

La somma dei voti raccolti dal pubblico in presenza e da quello da remoto andrà a decretare il vincitore del concorso nazionale per monologhi teatrali “StoriA e StoriE a Montone”.

Il monologo vincitore verrà proclamato mercoledì 29 dicembre alle ore 18.00 al teatro San Fedele di Montone.

Per ricevere maggiori informazioni e prenotare la partecipazione alla premiazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica storiaestorieamontone@gmail.com.

