Foligno, 25 dicembre 2021 – L’albero di Natale, allestito con belle decorazioni, lucine e palline, dai fedeli davanti alla chiesetta di San Paolo, nella zona di viale Ancona, è stato rubato. I ladri hanno portato via tutto e non so capisce se sia stato uno sfregio nei confronti della tradizione, oppure un verio e proprio furto. Sconcerto tra la gente della zona. Purtroppo, non sarà semplice scovare gli autori del deprecabile gesto, stigmatizzato da tutti, perchè è un fatto grave, al di là del valore. L’alberello, infatti, era stato lasciato in “custodia” alla pubblica fede. E’ stata sporta denuncia.



