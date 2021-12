Terni, 25 dicembre 2021 – Sembra uno scenario da film quyello scoperto daglio inquirenti all’interno del carcere di Terni, finito ancora una volta nella bufera. Un agente donna corrotto della Polizia Penitenziaria è stata arrestata, perchè avrebbe fatto arrivare a detenuti eccellente in regime di 41 bis, droga, soldi e decine di smartphone per le comunicazioni con l’esterno.

Inutile nascondere l’amarezza che questo arresto ha determinato tra gli agenti onesti della Penitenziaria nella casa circondariale ternana. Un vero scandalo se si pensa che si tratta di detenuti cosiddetti eccellenti, perchè coinvolti in grandi inchieste. Adesso si cerca di costruire la tela delle comunicazioni con il mondo esterno, perché i detenuti non solo ricevevano lo stupefacente nascosto dall’agente in un camerino, ma comunicavano anche con il mondo esterno. Addirittura, attraverso i circa 20 smartphone e pen drive potevano ricevere e scambiarsi documenti o file che adesso sono stati sequestrati dagli inquirenti.

L’agente finito in manette comparirà domani davanti al gip per la convalida dell’arresto e nell’inquietante scenario che avrebbe messo in comunicazione decine di detenuti, potrebbe scoprirsi un vaso di pandora con tutti i “mali” delle persone coinvolte. Molte in stato di detenzione altri no. Tanti gli interrogativi, ai quali dovrà rispondere -se lo farà – la guardia carceraria che attualmente si trova in isolamento a vocabolo Sabbione.

