Foligno, 30 dicembre 2021 – Ancora importanti soddisfazioni sotto l’albero di Natale per il Cycling Cafè Racing Team per gli ottimi risultati sportivi che evidenziano ai massimi livelli la squadra di Fabio Ottaviani per merito dell’under 23 Letizia Brufani.

La 19enne atleta umbra di Foligno ha lasciato il segno in due occasioni tra l’Abruzzo e la Toscana con altrettante vittorie che le consentiranno di fare incetta di punti top class nell’intento di conquistare la miglior griglia di partenza ai Campionati Italiani FCI a Variano di Basiliano in Friuli Venezia Giulia il 9 gennaio nella gara femminile under 23.

Dopo aver conquistato il 19 dicembre scorso la vittoria a Bibbiena, Brufani si è ripetuta su ottimi livelli dominando la propria categoria (donne open) sia a Sant’Egidio alla Vibrata nel giorno della vigilia di Natale che a Firenze nella festività di Santo Stefano: “Queste le due manifestazioni a cui

(3)