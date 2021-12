La Polizia di Stato sulle tracce dei ladri

Perugia, 30 Dicembre 2021 – Un odioso furto è stato consumato, nella serata di ieri, all’interno del comprensorio della Chiesa di San Domenico a Perugia. Approfittando delle attività dei frati e dei parroci, in particolar modo in questo periodo natalizio, dei ladri sono riusciti ad intrufolarsi, all’interno del convento, senza essere notati. L’opportunità di aver trovato, al momento, la zona delle camere non occupata da alcun clericale, ha dato modo ai malfattori di poter agire indisturbati potendo passare al setaccio ogni alloggio. Il furto ha fruttato ai malviventi un orologio e del denaro contante. Immediato l’intervento della Squadra Volante e della Polizia Scientifica che, terminati i rilievi, procedendo anche con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha attivato subito le ricerche degli autori del furto.

