Assisi, 31 dicembre 2021 – “Siamo spiacenti di dover comunicare che alcuni danzatori della compagnia Balletto di Milano sono risultati positivi al Covid 19 per cui, l’intera compagnia dovrà effettuare una quarantena forzata a partire dal 30 dicembre 2021“.

Lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” in calendario al Teatro Lyrick di Assisi il primo gennaio 2022 sarà recuperato non appena la compagnia sarà nella condizione di tornare in scena.

I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data senza bisogno di alcuna convalida.

