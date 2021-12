Tamponi del 5 gennaio 2022 tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente dell’I.I.S. Raffaele Casimiri; 8 gennaio anche per la Scuola Primaria sia dell’Istituto Comprensivo che dell’Istituto Bambin Gesù



Gualdo Tadino, 31 gennaio 2021 – Gualdo Tadino si conferma ancora una volta come una delle città umbre, e non solo, maggiormente all’avanguardia in tema di prevenzione del Covid-19.

Prima del prossimo rientro in classe, previsto per gli studenti delle scuole superiori il 7 gennaio 2022 e per gli alunni di tutti gli altri istituti il 10 gennaio, sarà effettuato uno screening di massa su tutta la popolazione scolastica, il personale docente e non docente di tutte le scuole di Gualdo Tadino, ai quali verrà data la possibilità di sottoporsi a tamponi antigenici nasofaringei in forma gratuita e volontaria.

Dopo lo screening effettuato qualche mese fa con la campagna “Scuola Sicura” e sulla scorta delle indicazioni contenute nel decreto “Festività” del Governo, il Comune di Gualdo Tadino ha deciso di anticipare i tempi, grazie anche alla disponibilità del personale della Farmacia Comunale Calai e della Farmacia Centrale Capeci, condividendo un calendario di date nella quale sarà possibile effettuare i tamponi, che saranno così ripartite:

Mercoledì 5 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle 13.00: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente dell'I.I.S. Raffaele Casimiri. L'esecuzione dei tamponi avverra' presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado "Franco Storelli";

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle 13.00: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente della Scuola Primaria sia dell'Istituto Comprensivo che dell'Istituto Bambin Gesù. L'esecuzione dei tamponi avverra' presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado "Franco Storelli";

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 13.00 alle 15.00: tamponi a disposizione dei bambini, personale docente e non docente delle Scuole dell'Infanzia. L'esecuzione dei tamponi avverra' presso le due Farmacie "Calai" e "Capeci".

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle 17.30: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente della Scuola Secondaria di I grado "Franco Storelli". L'esecuzione dei tamponi avverra' presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado "Franco Storelli".

N.B.= Le date individuate per effettuare i tamponi del 5 ed 8 gennaio 2022 restano valide, fatto salvo modifiche alle riaperture del calendario scolastico che ad oggi non sono prevedibili.

Sin da subito si raccomanda ai ragazzi ed alle loro famiglie che aderiranno all’iniziativa di presentarsi per effettuare il tampone all’orario che verrà comunicato dai rispettivi istituti scolastici muniti di Tessera Sanitaria e Modello di Autocertificazione debitamente completato (che sarà inviato dagli istituti scolastici a tutti gli studenti).

“Ringraziamo ancora una volta tutto il personale delle farmacie di Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – che si è reso disponibile ad effettuare lo screening di massa su studenti, personale docente e personale non docente.

Dopo la buona esperienza fatta qualche mese fa, attraverso lo screening di “Scuola Sicura”, ancora una volta questi professionisti medico-sanitari hanno accettato di mettersi al servizio della comunità scolastica e della comunità cittadina tutta, per effettuare tamponi antigenici nasofaringei.

Un monitoraggio di massa importante che coinvolgerà oltre 2000 persone tra studenti, personale docente e personale non docente. Gualdo Tadino si conferma città in prima linea nel tracciamento in un momento così delicato.

Ricordo che vaccinazioni e tracciamento sono le due armi più potenti per combattere il virus e far ripartire la città ed il paese. Questa iniziativa si colloca in quest’ottica: tracciare il più possibile, in forma volontaria gratuita, partendo dai più piccoli, perché vogliamo una scuola più sicura ma anche una ripartenza sicura”.

