Umbertide, 31 dicembre 2021 – Tragico pomeriggio di capodanno a Umbertide: un uomo di 80 anni, che stava parlando con un amico all’altezza di un passaggio pedonale, è stato travolto e ucciso da una Bmw . L’incidente si è verificato all’altezza di Borgo Baraglia. L’uomo, che fino a ochi minuti era in sella alla sua bicicletta per una passeggiata, è morto sul colpo lungo la statale Tiberina.

E’ scattato subito l’allarme ma quando sono intervenuti gli operatori del 118, purtroppo, per il poveretto non c’era più niente da fare. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Città di Castello

